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Рецепт дня: запеченные куриные ножки с картофелем и чесночным соусом

Запеченные куриные ножки с картофелем и чесночным соусом
07:33 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Блюдо для вкусного и сытного обеда.

Если вы хотите придать запеченным куриным ножкам новый вкус, приготовьте их в медовом маринаде с картофелем, зеленью и чесноком.

Картофель с куриными голенями в духовке

Ингредиенты:

  • 500 г куриных голеней
  • 4 картофелины
  • сок половины лимона
  • 1-2 ст.л. меда
  • 2 ст.л. растительного масла
  • соль, молотый перец
  • сушеные итальянские или прованские травы

Для соуса:

  • 3 ст.л. растительного масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. белого винного уксуса
  • соль
  • укроп

Рецепт приготовления:

1. Взбить венчиком лимонный сок, растительное масло и мед. Добавить специи и сушеные травы, перемешать.

2. Залить приготовленным маринадом куриные голени и оставить мариноваться на час.

3. Картофель помыть, разрезать вдоль на 4-6 частей и отварить до полуготовности 10-15 минут.

4. Для соуса чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Добавить соль, уксус и растительное масло, перемешать.

5. Куриные голени выложить в жаропрочную форму и запекать в разогретой до 200 С духовке около 20 минут.

6. Затем добавить кусочки картофеля и печь еще 20 минут. Затем полить чесночным соусом и готовить еще 10-15 минут.

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