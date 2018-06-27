Рецепт дня: запеченные куриные ножки с картофелем и чесночным соусом
Блюдо для вкусного и сытного обеда.
Если вы хотите придать запеченным куриным ножкам новый вкус, приготовьте их в медовом маринаде с картофелем, зеленью и чесноком.
Картофель с куриными голенями в духовке
Ингредиенты:
- 500 г куриных голеней
- 4 картофелины
- сок половины лимона
- 1-2 ст.л. меда
- 2 ст.л. растительного масла
- соль, молотый перец
- сушеные итальянские или прованские травы
Для соуса:
- 3 ст.л. растительного масла
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 ст.л. белого винного уксуса
- соль
- укроп
Рецепт приготовления:
1. Взбить венчиком лимонный сок, растительное масло и мед. Добавить специи и сушеные травы, перемешать.
2. Залить приготовленным маринадом куриные голени и оставить мариноваться на час.
3. Картофель помыть, разрезать вдоль на 4-6 частей и отварить до полуготовности 10-15 минут.
4. Для соуса чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Добавить соль, уксус и растительное масло, перемешать.
5. Куриные голени выложить в жаропрочную форму и запекать в разогретой до 200 С духовке около 20 минут.
6. Затем добавить кусочки картофеля и печь еще 20 минут. Затем полить чесночным соусом и готовить еще 10-15 минут.