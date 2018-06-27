Рецепт дня: запеченные куриные ножки с картофелем и чесночным соусом

Если вы хотите придать запеченным куриным ножкам новый вкус, приготовьте их в медовом маринаде с картофелем, зеленью и чесноком.

Картофель с куриными голенями в духовке

Ингредиенты:

500 г куриных голеней

4 картофелины

сок половины лимона

1-2 ст.л. меда

2 ст.л. растительного масла

соль, молотый перец

сушеные итальянские или прованские травы

Для соуса:

3 ст.л. растительного масла

2-3 зубчика чеснока

1 ст.л. белого винного уксуса

соль

укроп

Рецепт приготовления:

1. Взбить венчиком лимонный сок, растительное масло и мед. Добавить специи и сушеные травы, перемешать.

2. Залить приготовленным маринадом куриные голени и оставить мариноваться на час.

3. Картофель помыть, разрезать вдоль на 4-6 частей и отварить до полуготовности 10-15 минут.

4. Для соуса чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Добавить соль, уксус и растительное масло, перемешать.

5. Куриные голени выложить в жаропрочную форму и запекать в разогретой до 200 С духовке около 20 минут.

6. Затем добавить кусочки картофеля и печь еще 20 минут. Затем полить чесночным соусом и готовить еще 10-15 минут.