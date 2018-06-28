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Рецепт дня: воздушная творожная запеканка с изюмом и корицей

Воздушная творожная запеканка с изюмом и корицей
07:36 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Вкусный и полезный завтрак для всей семьи.

Запеканку из творога можно есть как в теплом, так и в холодном виде. Подавайте ее со сметаной, сгущенным молоком, вареньем или ягодным соусом.

Творожная запеканка

Ингредиенты:

  • 275 г творога
  • 3 ст.л. манной крупы
  • 3 ст.л. ванильного сахара
  • 2 ст.л. изюма
  • 2 ст.л. сметаны 15%
  • 1 ч.л. разрыхлителя теста
  • 2 яйца
  • щепотка соли
  • сливочное масло – для смазывания формы
  • молотая корица

Рецепт приготовления:

1. Изюм залить кипятком и оставить на 15-20 минут.

2. Белки отделить от желтков.

3. Желтки растереть с ванильным сахаром, добавить творог и сметану. Взбить миксером до однородно состояния, после чего добавить манную крупу. Все тщательно перемешать и оставить на 5-10 минут, чтобы манка набухла.

4. Тем временем на большой скорости взбить миксером белки с солью в пышную пену.

5. Слить воду из изюма и обсушить бумажным полотенцем, добавить к творожной массе.

6. Добавить взбитые белки и аккуратно перемешать движениями снизу вверх.

7. Форму диаметром 20 см смазать сливочным маслом, добавить творожную массу. Разровнять, посыпать молотой корицей и запекать в предварительно разогретой духовке 30-35 минут при температуре 180 градусов.

8. При подаче творожную запеканку можно полить сметаной, сгущенным молоком, вареньем, ягодными соусами и т.д. Вкусно как в теплом, так и в холодном виде.

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Все по теме:

Запеканка, Изюм, Корица, Рецепт, Рецепт дня, Творожная запеканка.
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