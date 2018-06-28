Рецепт дня: воздушная творожная запеканка с изюмом и корицей
Вкусный и полезный завтрак для всей семьи.
Запеканку из творога можно есть как в теплом, так и в холодном виде. Подавайте ее со сметаной, сгущенным молоком, вареньем или ягодным соусом.
Творожная запеканка
Ингредиенты:
- 275 г творога
- 3 ст.л. манной крупы
- 3 ст.л. ванильного сахара
- 2 ст.л. изюма
- 2 ст.л. сметаны 15%
- 1 ч.л. разрыхлителя теста
- 2 яйца
- щепотка соли
- сливочное масло – для смазывания формы
- молотая корица
Рецепт приготовления:
1. Изюм залить кипятком и оставить на 15-20 минут.
2. Белки отделить от желтков.
3. Желтки растереть с ванильным сахаром, добавить творог и сметану. Взбить миксером до однородно состояния, после чего добавить манную крупу. Все тщательно перемешать и оставить на 5-10 минут, чтобы манка набухла.
4. Тем временем на большой скорости взбить миксером белки с солью в пышную пену.
5. Слить воду из изюма и обсушить бумажным полотенцем, добавить к творожной массе.
6. Добавить взбитые белки и аккуратно перемешать движениями снизу вверх.
7. Форму диаметром 20 см смазать сливочным маслом, добавить творожную массу. Разровнять, посыпать молотой корицей и запекать в предварительно разогретой духовке 30-35 минут при температуре 180 градусов.
8. При подаче творожную запеканку можно полить сметаной, сгущенным молоком, вареньем, ягодными соусами и т.д. Вкусно как в теплом, так и в холодном виде.