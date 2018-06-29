Рецепт дня: летний тарт из черной смородины
Тарт – это французский пирог-корзинка с начинкой
Этот вкусный ягодный тарт можно готовить как со свежими, так и замороженными ягодами. А вместо рубленого теста отлично подойдет песочное.
Черносмородиновый пирог
Ингредиенты:Для теста:
- мука – 200 г
- сливочное масло – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- молоко – 1-2 ст.л.
- соль – щепотка
Для начинки:
- смородина – 1 стакан
- вода – 1 стакан
- сахар – 150 г
- жирные сливки – 100 г
- яйца – 3 шт.
1. Муку порубить с холодным сливочным маслом и щепоткой соли. Добавить яйцо и молоко, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса.
2. Тесто раскатать, переложить в форму, наколоть вилкой и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
3. Смородину залить горячей водой и пюрировать с помощью блендера. Процедить, чтобы удалить оболочки ягод.
4. Соединить смородиновый сок с сахаром. Добавить яйца и хорошо размешать.
5. В яично-ягодную смесь добавить сливки, вылить на корж и выпекать еще 30 минут. Перед подачей остудить.