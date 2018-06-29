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Рецепт дня: летний тарт из черной смородины

Тарт из черной смородины
07:37 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Тарт – это французский пирог-корзинка с начинкой

Этот вкусный ягодный тарт можно готовить как со свежими, так и замороженными ягодами. А вместо рубленого теста отлично подойдет песочное.

Черносмородиновый пирог

Ингредиенты:

Для теста:
  • мука – 200 г
  • сливочное масло – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • молоко – 1-2 ст.л.
  • соль – щепотка

Для начинки:

  • смородина – 1 стакан
  • вода – 1 стакан
  • сахар – 150 г
  • жирные сливки – 100 г
  • яйца – 3 шт.

 Рецепт приготовления:

1. Муку порубить с холодным сливочным маслом и щепоткой соли. Добавить яйцо и молоко, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса.

2. Тесто раскатать, переложить в форму, наколоть вилкой и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

3. Смородину залить горячей водой и пюрировать с помощью блендера. Процедить, чтобы удалить оболочки ягод.

4. Соединить смородиновый сок с сахаром. Добавить яйца и хорошо размешать.

5. В яично-ягодную смесь добавить сливки, вылить на корж и выпекать еще 30 минут. Перед подачей остудить.

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Рецепт, Рецепт дня, Смородина, тарт, Тарт из черной смородины, Черная Смородина.
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