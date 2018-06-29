Рецепт дня: летний тарт из черной смородины

Этот вкусный ягодный тарт можно готовить как со свежими, так и замороженными ягодами. А вместо рубленого теста отлично подойдет песочное.

Черносмородиновый пирог

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 200 г

сливочное масло – 100 г

яйцо – 1 шт.

молоко – 1-2 ст.л.

соль – щепотка

Для начинки:

смородина – 1 стакан

вода – 1 стакан

сахар – 150 г

жирные сливки – 100 г

яйца – 3 шт.

Рецепт приготовления:

1. Муку порубить с холодным сливочным маслом и щепоткой соли. Добавить яйцо и молоко, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса.

2. Тесто раскатать, переложить в форму, наколоть вилкой и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

3. Смородину залить горячей водой и пюрировать с помощью блендера. Процедить, чтобы удалить оболочки ягод.

4. Соединить смородиновый сок с сахаром. Добавить яйца и хорошо размешать.

5. В яично-ягодную смесь добавить сливки, вылить на корж и выпекать еще 30 минут. Перед подачей остудить.