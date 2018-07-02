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Рецепт дня: классическая шарлотка со сметаной

Шарлотка со сметаной
07:28 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Шарлотка - это вкусный и всеми любимый десерт, который, к тому же простой в приготовлении.

Шарлотка со сметаной и яблоками — универсальный и очень простой десерт для каждой хазяйки.

ШАРЛОТКА СО СМЕТАНОЙ

Ингредиенты:

- сметана — 200 мл;

- яблоки кислые или кисло-сладкие — 5 штук;

- сахар — 1 стакан;

- мука пшеничная (можно общего назначения) — 1 стакан;

- яйцо куриное — 1 штука;

- сода пищевая — 0,5 чайной ложки (либо 1 ч. л. разрыхлителя).

Рецепт приготовления:

- Включите духовой шкаф, выставьте режим 180 градусов. В то время, когда вы готовите тесто для шарлотки со сметаной, она как раз нагреется.

- Вымойте яблоки, очистите их от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Если они вам кажутся слишком кислыми, можно пересыпать их сахаром.

- Смешайте сметану и соду (или разрыхлитель). Соду гасить не нужно — это сделает сметана.

- Взбейте в отдельной емкости сахар и яйцо, соедините со сметаной.

- Просейте муку и всыпьте ее в тесто. Тщательно все перемешайте. Тесто должно быть средней густоты, без комочков.

- Промажьте форму для выпечки, выложите на дно половину яблок, вылейте часть теста и выложите остальные яблоки. Вылейте поверх остатки теста, разровняйте. Получается своего рода слоеный яблочный пирог. Для этого десерта можно использовать и металлическую форму, и силиконовую.

- Отправьте шарлотку запекаться на 35-40 минут. Проверять готовность можно деревянной палочкой (чтобы не обжигать руки горячим воздухом, вместо зубочисток можно использовать деревянные шампуры для шашлыка).

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Все по теме:

Десерт, Рецепт, Рецепт дня, Сметана, Шарлотка, Яблоки.
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