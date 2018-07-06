Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 06.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Архиепископ Климент призвал освободить украинских политзаключенных
Архиепископ Климент призвал освободить украинских политзаключенных
Новости: Уже больше года ГСЧС восстанавливают разрушенные дома в Авдеевке
Уже больше года ГСЧС восстанавливают разрушенные дома в Авдеевке
Новости: Форвард "Шахтера" продолжит выступления в составе новичка УПЛ
Форвард "Шахтера" продолжит выступления в составе новичка УПЛ
Новости: На орбите Земли обнаружили неизвестный объект
На орбите Земли обнаружили неизвестный объект
X

Рецепт дня: курица с абрикосами

Курица с абрикосами
07:33 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Сочетание кисловатых фруктов и мяса достаточно специфическое, но при этом оно давно полюбилось многим.

Мясо по-французски, утка с яблоками — эти и многие другие рецепты заняли прочное место в поваренных книгах наших хозяек. Сегодня мы предлагаем приготовить курицу с абрикосами.

Курица с абрикосами

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 1 луковица
  • 1 ст. л. пшеничной муки
  • 1 ст. л . подсолнечного масла
  • соль
  • 300 г абрикос
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 1 ч. л. приправы для курицы
  • 150-200 мл. воды
  • черный перец

Приготовление:

1. Нарежьте мясо небольшими кусочками, натрите солью и специями. Обжарьте на растительном масле, чтобы оно зарумянилось. Переложите на тарелку.

2. Нарежьте лук полукольцами и обжарьте его на той же сковородке до прозрачности в течение 3–4 минут. Добавьте томатную пасту и муку, готовьте еще 2–3 минуты, всё время помешивая.

3. Влейте воду и хорошенько перемешайте, чтобы получить соус.

4. Переложите курицу обратно в сковороду.

5. Вымойте абрикосы, нарежьте каждую на 8 частей. Выложите в сковороду. Накройте крышкой и тушите на слабом огне 10–12 минут.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Абрикосы, Курица, Курица с абрикосами, Мясо, Рецепт, Рецепт дня, Фрукты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Рецепт дня: летний тарт из черной смородины Рецепт дня: воздушная творожная запеканка с изюмом и корицей Рецепт дня: запеченные куриные ножки с картофелем и чесночным соусом

Последние новости

Израиль пригрозил Сирии ударом Сестра Сенцова рассказала подробности встречи с братом По факту взрыва авто директора фармкомпании открыто уголовное производство
Сегодня читают
01 ЧМ-2018: прогнозы букмекеров на матчи 1/4 финала
02 На орбите Земли обнаружили неизвестный объект
03 Сестра Сенцова рассказала подробности встречи с братом
04 Ученым удалось подтвердить теорию Эйнштейна о гравитации
05 "Динамо" – "Тяньцзинь Цюаньцзинь": обзор матча и видео голов
Новости сегодня
07:48 Гороскоп на сегодня, 06 июля 2018: все знаки зодиака
07:46 Украинский боец UFC победил Нурмагомедова
07:35 Президент США принял отставку скандального руководителя агенства
07:25 Стало известно, когда Буффон станет игроком ПСЖ
06:45 Несколько чашек всеми любимого кофе продлевают жизнь
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Помпео отправился в КНДР
Помпео отправился в КНДР
Новости: В ЕС анонсировали переговоры по транзиту газа в формате Украина-ЕС-РФ
В ЕС анонсировали переговоры по транзиту газа
Новости: От аномальной жары в Канаде погибли уже 33 человека
От аномальной жары в Канаде погибли уже 33 человека
Новости: Рецепт дня: курица с абрикосами
Рецепт дня: курица с абрикосами
Добавить комментарий
0