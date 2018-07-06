Рецепт дня: курица с абрикосами

Мясо по-французски, утка с яблоками — эти и многие другие рецепты заняли прочное место в поваренных книгах наших хозяек. Сегодня мы предлагаем приготовить курицу с абрикосами.

Курица с абрикосами

Ингредиенты:

500 г куриного филе

1 луковица

1 ст. л. пшеничной муки

1 ст. л . подсолнечного масла

соль

300 г абрикос

1 ст. л. томатной пасты

1 ч. л. приправы для курицы

150-200 мл. воды

черный перец

Приготовление:

1. Нарежьте мясо небольшими кусочками, натрите солью и специями. Обжарьте на растительном масле, чтобы оно зарумянилось. Переложите на тарелку.

2. Нарежьте лук полукольцами и обжарьте его на той же сковородке до прозрачности в течение 3–4 минут. Добавьте томатную пасту и муку, готовьте еще 2–3 минуты, всё время помешивая.

3. Влейте воду и хорошенько перемешайте, чтобы получить соус.

4. Переложите курицу обратно в сковороду.

5. Вымойте абрикосы, нарежьте каждую на 8 частей. Выложите в сковороду. Накройте крышкой и тушите на слабом огне 10–12 минут.