Рецепт дня: курица с абрикосами
Сочетание кисловатых фруктов и мяса достаточно специфическое, но при этом оно давно полюбилось многим.
Мясо по-французски, утка с яблоками — эти и многие другие рецепты заняли прочное место в поваренных книгах наших хозяек. Сегодня мы предлагаем приготовить курицу с абрикосами.
Курица с абрикосами
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 1 луковица
- 1 ст. л. пшеничной муки
- 1 ст. л . подсолнечного масла
- соль
- 300 г абрикос
- 1 ст. л. томатной пасты
- 1 ч. л. приправы для курицы
- 150-200 мл. воды
- черный перец
Приготовление:
1. Нарежьте мясо небольшими кусочками, натрите солью и специями. Обжарьте на растительном масле, чтобы оно зарумянилось. Переложите на тарелку.
2. Нарежьте лук полукольцами и обжарьте его на той же сковородке до прозрачности в течение 3–4 минут. Добавьте томатную пасту и муку, готовьте еще 2–3 минуты, всё время помешивая.
3. Влейте воду и хорошенько перемешайте, чтобы получить соус.
4. Переложите курицу обратно в сковороду.
5. Вымойте абрикосы, нарежьте каждую на 8 частей. Выложите в сковороду. Накройте крышкой и тушите на слабом огне 10–12 минут.