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Рецепт дня: солянка с копченостями

Солянка с копченостями
07:22 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Ароматная, сытная солянка с копченостями — это настоящая находка для тех, кто не очень любит супы.

Густая солянка с копченостями вкусная и может заменить и первое, и второе блюдо.

Солянка с копченостями

Ингредиенты:

  • 200 г копченой грудинки
  • 150 г копченой колбасы
  • 3 шт. картофеля
  • 2 шт. морковки
  • 1 шт. лука
  • 3 шт. соленых огурцов
  • маслины по вкусу
  • 50 г томатной пасты
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 шт. лаврового листа
  • 2.5 л воды
  • соль, перец, зелень

Приготовление:

1. Копчености нарезаем кубиками, картофель и лук чистим. Лук и солёные огурцы нарезаем кубиками, а картошку — кубиками побольше. Морковь натираем на крупной терке.

2. В большую кастрюлю наливаем воду и доводим её до кипения, выкладываем туда лук и картофель. Варим их на среднем огне 15 минут.

3. Делаем зажарку: в сковороде на масле потушить морковь в течение 3-4 минут, затем добавить нарезанные копчености. Через пару минут добавьте томатную пасту и перемешайте. Добавьте огурцы и полстакана воды из кастрюлю, перемешайте, посолите, поперчите по вкусу и тушите на медленном огне под крышкой минут 6-7.

4. Выливаем заправку в бульон, кладём лавровый лист и варим еще 6-7 минут. Затем выключаем и даем солянке настояться минут 15-20.

5. Перед подачей в порционные тарелки добавляем по дольке лимона, несколько маслин и измельченную зелень.

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Все по теме:

Копчености, Питание, Рецепт дня, рецепт на 9 июля, рецепт на сегодня, Солянка, солянка с копченостями.
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