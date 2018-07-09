Рецепт дня: солянка с копченостями
Ароматная, сытная солянка с копченостями — это настоящая находка для тех, кто не очень любит супы.
Густая солянка с копченостями вкусная и может заменить и первое, и второе блюдо.
Солянка с копченостями
Ингредиенты:
- 200 г копченой грудинки
- 150 г копченой колбасы
- 3 шт. картофеля
- 2 шт. морковки
- 1 шт. лука
- 3 шт. соленых огурцов
- маслины по вкусу
- 50 г томатной пасты
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 шт. лаврового листа
- 2.5 л воды
- соль, перец, зелень
Приготовление:
1. Копчености нарезаем кубиками, картофель и лук чистим. Лук и солёные огурцы нарезаем кубиками, а картошку — кубиками побольше. Морковь натираем на крупной терке.
2. В большую кастрюлю наливаем воду и доводим её до кипения, выкладываем туда лук и картофель. Варим их на среднем огне 15 минут.
3. Делаем зажарку: в сковороде на масле потушить морковь в течение 3-4 минут, затем добавить нарезанные копчености. Через пару минут добавьте томатную пасту и перемешайте. Добавьте огурцы и полстакана воды из кастрюлю, перемешайте, посолите, поперчите по вкусу и тушите на медленном огне под крышкой минут 6-7.
4. Выливаем заправку в бульон, кладём лавровый лист и варим еще 6-7 минут. Затем выключаем и даем солянке настояться минут 15-20.
5. Перед подачей в порционные тарелки добавляем по дольке лимона, несколько маслин и измельченную зелень.