Рецепт дня: солянка с копченостями

Густая солянка с копченостями вкусная и может заменить и первое, и второе блюдо.

Солянка с копченостями

Ингредиенты:

200 г копченой грудинки

150 г копченой колбасы

3 шт. картофеля

2 шт. морковки

1 шт. лука

3 шт. соленых огурцов

маслины по вкусу

50 г томатной пасты

3 ст. л. растительного масла

1 шт. лаврового листа

2.5 л воды

соль, перец, зелень

Приготовление:

1. Копчености нарезаем кубиками, картофель и лук чистим. Лук и солёные огурцы нарезаем кубиками, а картошку — кубиками побольше. Морковь натираем на крупной терке.

2. В большую кастрюлю наливаем воду и доводим её до кипения, выкладываем туда лук и картофель. Варим их на среднем огне 15 минут.

3. Делаем зажарку: в сковороде на масле потушить морковь в течение 3-4 минут, затем добавить нарезанные копчености. Через пару минут добавьте томатную пасту и перемешайте. Добавьте огурцы и полстакана воды из кастрюлю, перемешайте, посолите, поперчите по вкусу и тушите на медленном огне под крышкой минут 6-7.

4. Выливаем заправку в бульон, кладём лавровый лист и варим еще 6-7 минут. Затем выключаем и даем солянке настояться минут 15-20.

5. Перед подачей в порционные тарелки добавляем по дольке лимона, несколько маслин и измельченную зелень.