Рецепт дня: шопский салат с запеченным перцем и оливками

Шопский салат – популярное блюдо болгарской кухни. Его любят в Сербии, Черногории, Македонии и Албании. В состав салата входят свежие помидоры, огурцы, лук, сладкий перец (сырой, маринованный, запеченный), брынза, зелень (чаще всего петрушка), оливковое масло, уксус, соль и молотый перец.

Шопский салат

Ингредиенты на 4 порции:

4 помидора

1 огурец

3 красных болгарских перца

1 желтый болгарский перец

1 луковица

150 г брынзы

4 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. белого винного уксуса

горсть оливок

соль; черный перец

Рецепт приготовления:

1. Перцы запекать в духовке при температуре 200 С в течение 10 минут, пока кожица не потемнеет и не запузырится.

2. Перцы завернуть во влажное кухонное полотенце, затем в пластиковый пакет и оставить на 10 минут.

3. Разрезать огурец вдоль, чайной ложкой удалить семена. Еще раз разрезать вдоль, затем ломтиками – поперек.

4. Помидоры разрезать пополам, вырезать плодоножку, затем еще раз разрезать пополам и еще (на восемь частей).

5. Лук очистить, разрезать пополам, нарезать тонкими полукольцами, залить кипятком на 1 минуту, слить.

6. Сделать салатную заправку: хорошо смешать оливковое масло с уксусом, перцем и солью.

7. Запеченный перец очистить от кожицы, плодоножки и семян, промыть, нарезать вдоль полосками.

8. Все аккуратно перемешать, разложить по тарелкам, полить заправкой, натереть сверху брынзу и подавать.