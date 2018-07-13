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Рецепт дня: шопский салат с запеченным перцем и оливками

Шопский салат с запеченным перцем и оливками
07:31 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Это блюдо очень популярно на Балканах.

Шопский салат – популярное блюдо болгарской кухни. Его любят в Сербии, Черногории, Македонии и Албании. В состав салата входят свежие помидоры, огурцы, лук, сладкий перец (сырой, маринованный, запеченный), брынза, зелень (чаще всего петрушка), оливковое масло, уксус, соль и молотый перец.

Шопский салат

Ингредиенты на 4 порции:

  • 4 помидора
  • 1 огурец
  • 3 красных болгарских перца
  • 1 желтый болгарский перец
  • 1 луковица
  • 150 г брынзы
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. белого винного уксуса
  • горсть оливок
  • соль; черный перец

Рецепт приготовления:

1. Перцы запекать в духовке при температуре 200 С в течение 10 минут, пока кожица не потемнеет и не запузырится.

2. Перцы завернуть во влажное кухонное полотенце, затем в пластиковый пакет и оставить на 10 минут.

3. Разрезать огурец вдоль, чайной ложкой удалить семена. Еще раз разрезать вдоль, затем ломтиками – поперек.

4. Помидоры разрезать пополам, вырезать плодоножку, затем еще раз разрезать пополам и еще (на восемь частей).

5. Лук очистить, разрезать пополам, нарезать тонкими полукольцами, залить кипятком на 1 минуту, слить.

6. Сделать салатную заправку: хорошо смешать оливковое масло с уксусом, перцем и солью.

7. Запеченный перец очистить от кожицы, плодоножки и семян, промыть, нарезать вдоль полосками.

8. Все аккуратно перемешать, разложить по тарелкам, полить заправкой, натереть сверху брынзу и подавать.

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Все по теме:

Запеченный перец, Оливки, Перец, Рецепт, Рецепт дня, Салат, Шопский салат.
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