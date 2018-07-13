Рецепт дня: шопский салат с запеченным перцем и оливками
Это блюдо очень популярно на Балканах.
Шопский салат – популярное блюдо болгарской кухни. Его любят в Сербии, Черногории, Македонии и Албании. В состав салата входят свежие помидоры, огурцы, лук, сладкий перец (сырой, маринованный, запеченный), брынза, зелень (чаще всего петрушка), оливковое масло, уксус, соль и молотый перец.
Шопский салат
Ингредиенты на 4 порции:
- 4 помидора
- 1 огурец
- 3 красных болгарских перца
- 1 желтый болгарский перец
- 1 луковица
- 150 г брынзы
- 4 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. белого винного уксуса
- горсть оливок
- соль; черный перец
Рецепт приготовления:
1. Перцы запекать в духовке при температуре 200 С в течение 10 минут, пока кожица не потемнеет и не запузырится.
2. Перцы завернуть во влажное кухонное полотенце, затем в пластиковый пакет и оставить на 10 минут.
3. Разрезать огурец вдоль, чайной ложкой удалить семена. Еще раз разрезать вдоль, затем ломтиками – поперек.
4. Помидоры разрезать пополам, вырезать плодоножку, затем еще раз разрезать пополам и еще (на восемь частей).
5. Лук очистить, разрезать пополам, нарезать тонкими полукольцами, залить кипятком на 1 минуту, слить.
6. Сделать салатную заправку: хорошо смешать оливковое масло с уксусом, перцем и солью.
7. Запеченный перец очистить от кожицы, плодоножки и семян, промыть, нарезать вдоль полосками.
8. Все аккуратно перемешать, разложить по тарелкам, полить заправкой, натереть сверху брынзу и подавать.