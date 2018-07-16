Рецепт дня: брауни с темным шоколадом

Это блюдо создано, чтобы баловать любимых, наслаждаться жизнью и мечтать.

Ингредиенты:

Сливочное масло 100 г

Черный шоколад 70% 150 г

Сахар 5,5 столовые ложки

Пшеничная мука 4 столовые ложки

Разрыхлитель ½ чайной ложки

Яйцо куриное 2 штуки

Инструкция приготовления:

1. На водяной бане, помешивая, растопите масло и шоколад. Ни в коем случае не дайте масляно-шоколадной смеси закипеть. Нам нужно только темперировать шоколад, но не перегреть его. Как только масло и шоколад сольются воедино, снимите смесь с огня и дайте остыть.

2. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром в течение 3 минут, пока смесь не побелеет и не вспенится.

3. Добавьте в яичную смесь остывшую смесь масла с шоколадом.

4. Перемешайте все до получения однородной массы.

5. Просейте в смесь муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте ее резиновой спатулой лишь до того момента, как перестанут быть видны белые разводы в толще смеси.

6. Разогрейте духовку до 180 градусов. Перелейте смесь в прямоугольную форму.

7. Выпекайте брауни примерно 20 минут. Их всегда лучше недопечь, чем перепечь, потому что во втором случае мы потеряем невероятный шоколадный аромат и ту самую слегка влажную внутреннюю консистенцию, которыми так знамениты брауни и за которые так сильно любимы. Поскольку они продолжают готовиться и после того, как вы достали форму из духовки, лучше прекращать готовить брауни, когда брауни слегка запеклись с краев, но еще подрагивают в середине.

8. Переложите брауни из формы на разделочную доску (это будет проще сделать, если провести ножом между краем формы и краем брауни, а потом, приложив доску к форме, перевернуть форму и позволить брауни самим вывалиться на доску. Далее с помощью второй доски еще раз переворачиваем.

Приятного аппетита!