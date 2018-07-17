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Рецепт дня: сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой

Сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой
07:14 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Готовим пирог из дрожжевого теста с фруктами и штрейзелем.

Ищете небанальный рецепт сливового пирога? Приготовьте дрожжевой тарт со сливово-медовой начинкой и ореховым штрейзелем.

Сливовый пирог с крошкой

Ингредиенты:

Для теста:
  • 300 г муки
  • 20 г свежих дрожжей
  • 150 мл молока
  • 1 ст.л. сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 2 яичных желтка
  • 1 яйцо – для смазывания
  • цедра лимона – по вкусу
  • 1 щепотка соли
Для начинки:
  • 800 г слив
  • 100 г меда
  • Для крошки:
  • 60 г сливочного масла
  • 50 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 80 г муки
  • 80 г молотого миндаля

Рецепт приготовления:

1. Дрожжи и сахар перемешать, заливаем теплым молоком, присыпать слегка мукой, перемешать. Накрыть кухонным полотенцем и оставить на 10-15 минут. После этого добавить оставшуюся муку, желтки, немного размягченное сливочное масла, щепотку соли, натертую цедру лимона. Замесить тесто.

2. Присыпать его мукой, прикрыть полотенцем и оставить подниматься на 45 минут.

3. Для крошки тем временем перетереть масло с сахаром, мукой и миндалем.

4. Поднявшееся тесто разложить равномерным тонким слоем на смазанный маслом противень.

5. Сверху выложить слой слив, нарезанных половинками, и полить медом.

6. Завернуть бортики, посыпать пирог миндальной крошкой, бортики смазать взбитым яйцом.

7. Поставить в разогретую духовку и выпекать 20-30 минут при температуре 170 °C.

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Все по теме:

Крошка, Пирог, Рецепт, Рецепт дня, Слива, Сливочный пирог.
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