Рецепт дня: сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой

Ищете небанальный рецепт сливового пирога? Приготовьте дрожжевой тарт со сливово-медовой начинкой и ореховым штрейзелем.

Сливовый пирог с крошкой

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

20 г свежих дрожжей

150 мл молока

1 ст.л. сахара

100 г сливочного масла

2 яичных желтка

1 яйцо – для смазывания

цедра лимона – по вкусу

1 щепотка соли

Для начинки:

800 г слив

100 г меда

Для крошки:

60 г сливочного масла

50 г сахара

10 г ванильного сахара

80 г муки

80 г молотого миндаля

Рецепт приготовления:

1. Дрожжи и сахар перемешать, заливаем теплым молоком, присыпать слегка мукой, перемешать. Накрыть кухонным полотенцем и оставить на 10-15 минут. После этого добавить оставшуюся муку, желтки, немного размягченное сливочное масла, щепотку соли, натертую цедру лимона. Замесить тесто.

2. Присыпать его мукой, прикрыть полотенцем и оставить подниматься на 45 минут.

3. Для крошки тем временем перетереть масло с сахаром, мукой и миндалем.

4. Поднявшееся тесто разложить равномерным тонким слоем на смазанный маслом противень.

5. Сверху выложить слой слив, нарезанных половинками, и полить медом.

6. Завернуть бортики, посыпать пирог миндальной крошкой, бортики смазать взбитым яйцом.

7. Поставить в разогретую духовку и выпекать 20-30 минут при температуре 170 °C.