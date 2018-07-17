Рецепт дня: сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой
Готовим пирог из дрожжевого теста с фруктами и штрейзелем.
Ищете небанальный рецепт сливового пирога? Приготовьте дрожжевой тарт со сливово-медовой начинкой и ореховым штрейзелем.
Сливовый пирог с крошкой
Ингредиенты:Для теста:
- 300 г муки
- 20 г свежих дрожжей
- 150 мл молока
- 1 ст.л. сахара
- 100 г сливочного масла
- 2 яичных желтка
- 1 яйцо – для смазывания
- цедра лимона – по вкусу
- 1 щепотка соли
- 800 г слив
- 100 г меда
- Для крошки:
- 60 г сливочного масла
- 50 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 80 г муки
- 80 г молотого миндаля
Рецепт приготовления:
1. Дрожжи и сахар перемешать, заливаем теплым молоком, присыпать слегка мукой, перемешать. Накрыть кухонным полотенцем и оставить на 10-15 минут. После этого добавить оставшуюся муку, желтки, немного размягченное сливочное масла, щепотку соли, натертую цедру лимона. Замесить тесто.
2. Присыпать его мукой, прикрыть полотенцем и оставить подниматься на 45 минут.
3. Для крошки тем временем перетереть масло с сахаром, мукой и миндалем.
4. Поднявшееся тесто разложить равномерным тонким слоем на смазанный маслом противень.
5. Сверху выложить слой слив, нарезанных половинками, и полить медом.
6. Завернуть бортики, посыпать пирог миндальной крошкой, бортики смазать взбитым яйцом.
7. Поставить в разогретую духовку и выпекать 20-30 минут при температуре 170 °C.