Рецепт дня: грибной суп с баклажанами
Несмотря на необычное сочетание ингредиентов, это блюдо вас приятно удивит.
Молоко в рецепте можно заменить сливками, смешанными с грибным бульоном в равных пропорциях.
Ингредиенты:
1 большой баклажан
2 средние картофелины
1 морковь
200 г грибов, свежих или замороженных
1 луковица
3 зубчика чеснока
2 стакана молока
соль, перец
зелень
Рецепт приготовления:
1. Картофель очистить и нарезать мелкими кубиками.
2. Молоко довести до кипения, добавить картофель.
3. Тем временем баклажан нарезать кубиками, обжарить с небольшим количеством масла.
4. Лук и морковь измельчить, пассеровать на растительном масле.
5. Добавить мелко нарубленный чеснок и нарезанные кубиками грибы.Тушить еще 5 минут.
6. Когда картофель будет почти готов, добавить в суп баклажан и овощи с грибами, варить еще 10 минут.
7. Подавать суп вместе с нарезанной зеленью.
Приятного аппетита!