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Рецепт дня: грибной суп с баклажанами

грибной суп с баклажанами
07:17 Сегодня Телеграф
Фото: receptveka.ru

Несмотря на необычное сочетание ингредиентов, это блюдо вас приятно удивит.

Молоко в рецепте можно заменить сливками, смешанными с грибным бульоном в равных пропорциях.

Ингредиенты:

1 большой баклажан

2 средние картофелины

1 морковь

200 г грибов, свежих или замороженных

1 луковица

3 зубчика чеснока

2 стакана молока

соль, перец

зелень

Рецепт приготовления:

1. Картофель очистить и нарезать мелкими кубиками.

2. Молоко довести до кипения, добавить картофель.

3. Тем временем баклажан нарезать кубиками, обжарить с небольшим количеством масла.

4. Лук и морковь измельчить, пассеровать на растительном масле.

5. Добавить мелко нарубленный чеснок и нарезанные кубиками грибы.Тушить еще 5 минут.

6. Когда картофель будет почти готов, добавить в суп баклажан и овощи с грибами, варить еще 10 минут.

7. Подавать суп вместе с нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Баклажаны, грибной бульон, грибной суп с баклажанами, Грибы, Молоко, Приготовление, Рецепт, Суп.
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