День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери
Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери
Новости: Итоги 11 сентября: опасные болезни, завещание Сенцова и миллионы Денисовой
Итоги 11 сентября: опасные болезни и миллионы Денисовой
Новости: Три игрока покинули расположение сборной Украины перед матчем против Испании
Три игрока покинули расположение сборной Украины перед матчем против Испании
Новости: "Модель XL" 2 сезон: чем порадовал 2 выпуск проекта (Видео)
"Модель XL" 2 сезон: чем порадовал 2 выпуск проекта (Видео)
X

Рецепт дня: сливовый пирог с сахарной посыпкой

Сливовый пирог с сахарной посыпкой
07:16 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: ru.depositphotos.com

Невероятно вкусный и ароматный пирог порадует ваших близких.

Пряности и добавки для пирога можно выбирать на свой вкус. Здесь уместны и корица, и имбирь, и мед, и лимоны и алкоголь по вкусу, которым можно сбрызнуть сливы – например, амаретто или красное вино, отличный выбор – сладкий херес.

Сливовый тарт

Для теста:

  • 250 г муки
  • щепотка соли
  • 125 г холодного масла
  • 50 г сахара
  • 1 крупное яйцо

Для начинки:

  • 12-14 слив
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала или молотого миндаля
  • 2 ст.л. сахара
  • медовый тархун
  • немного красного вина или хереса

Рецепт приготовления:

1. Муку, нарезанное масло, соль и сахар нужно смешать до состояния крошки, а потом добавить крупное яйцо и быстро размешать. Готовое тесто положить охлаждаться в холодильник на 30-60 минут. Если яйцо заменить желтком, тесто будет более нежным и рассыпчатым. Такое тесто нельзя долго месить – масло растает, пропитает муку, и тарт будет жесткими. Масло должно таять уже в духовке, при выпечке.

2. Выложить тесто в круглую форму и сделать пальцами бортики.

3. Сливы "Венгерка" порезать четвертинками и выложить на основу из теста, присыпанную миндалем или крахмалом.

4. Растереть в ступке сахар с медовым тархуном, посыпать начинку. Сверху слегка полить красным вином или хересом.

5. Выпекать пирог при 200 С около 25 минут. Перед подачей остудить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пирог, Пирог со сливами, Рецепт, Рецепт дня, Сахарная присыпка, Сахарная пудра, Сливовый пирог.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Рецепт дня: овощная икра с опятами Рецепт дня: пышные американские панкейки с корицей Рецепт дня: грибной крем-суп с пармезаном

Последние новости

Цуренко претендует на награду "Прорыв месяца" от WTA Знаменательные события в истории: 12 сентября 2018 года Гороскоп на сегодня, 12 сентября: все знаки Зодиака
Сегодня читают
01 Наставник сборной Хорватии - об унизительном поражении против Испании
02 Невероятная авария с совершенно неожиданным концом (Видео)
03 В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке
04 Стало известно о причастности разведки МI6 к делу в Солсбери
05 В Крыму произошло землетрясение
Новости сегодня
08:54 Проплыл тысячу километров на доске: украинец установил необычный рекорд (Видео)
08:47 В объективе: будни Ближнего Востока без прикрас (Фото)
08:37 Леся Никитюк спросила совета у поклонников относительно "Танцев со звездами"
08:32 Дуэйн Джонсон объявил о начале съемок "Хоббс и Шоу"
08:29 Игрок Реала приговорен к 4 месяцам тюрьмы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент США Трамп введет санкции за вмешательство в выборы
Трамп введет санкции за вмешательство в выборы
Новости: Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться
Курс валют от НБУ: гривня продолжает укрепляться
Новости: Сегодня Верховный суд РФ огласит окончательный приговор Сущенко
Сегодня суд РФ огласит окончательный приговор Сущенко
Новости: Рецепт дня: сливовый пирог с сахарной посыпкой
Рецепт дня: сливовый пирог с сахарной посыпкой
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь