Рецепт дня: сливовый пирог с сахарной посыпкой

Пряности и добавки для пирога можно выбирать на свой вкус. Здесь уместны и корица, и имбирь, и мед, и лимоны и алкоголь по вкусу, которым можно сбрызнуть сливы – например, амаретто или красное вино, отличный выбор – сладкий херес.

Сливовый тарт

Для теста:

250 г муки

щепотка соли

125 г холодного масла

50 г сахара

1 крупное яйцо

Для начинки:

12-14 слив

1 ст.л. кукурузного крахмала или молотого миндаля

2 ст.л. сахара

медовый тархун

немного красного вина или хереса

Рецепт приготовления:

1. Муку, нарезанное масло, соль и сахар нужно смешать до состояния крошки, а потом добавить крупное яйцо и быстро размешать. Готовое тесто положить охлаждаться в холодильник на 30-60 минут. Если яйцо заменить желтком, тесто будет более нежным и рассыпчатым. Такое тесто нельзя долго месить – масло растает, пропитает муку, и тарт будет жесткими. Масло должно таять уже в духовке, при выпечке.

2. Выложить тесто в круглую форму и сделать пальцами бортики.

3. Сливы "Венгерка" порезать четвертинками и выложить на основу из теста, присыпанную миндалем или крахмалом.

4. Растереть в ступке сахар с медовым тархуном, посыпать начинку. Сверху слегка полить красным вином или хересом.

5. Выпекать пирог при 200 С около 25 минут. Перед подачей остудить.