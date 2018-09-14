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Рецепт дня: салат из краснокочанной капусты с яблоками и грецкими орехами

Салат из краснокочанной капусты с яблоками и грецкими орехами
07:45 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: ladychef.ru

Вкусный и полезный салат для укрепления иммунитета.

Сейчас осень, а, значит – самое время максимально использовать сезонные продукты. Мы расскажем, как приготовить витаминный салат из краснокочанной капусты, апельсинов, яблок и грецких орехов.

Салат из капусты, яблок, апельсинов и орехов

Ингредиенты:

  • 200-300 г краснокочанной капусты
  • 1 маленькое кисло-сладкое яблоко
  • 1/2 апельсина
  • горсть очищенных грецких орехов
  • сок четвертинки лимона
  • 2-3 ст.л. оливкового масла
  • соль, пряности – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Краснокочанную капусту помыть и тонко нашинковать. Посолить, сбрызнуть лимонным соком. Помять руками и оставить на 15 минут.

2. Тем временем помыть яблоко, очистить его от сердцевины и семян. Произвольно нарезать и cбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.

3. Грецкие орехи крупно порубить ножом.

4. Апельсин почистить и разобрать на дольки; удалить белые пленки и косточки. Нарезать мякоть небольшими кусочками.

5. В миске перемешать капусту, яблоко, апельсин и орехи. Полить оливковым маслом, приправить по вкусу и подавать к столу.

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Грецкие орехи, Капуста, Краснокачанная капуста, Орехи, Рецепт, Рецепт дня, Салат, Салат из краснокочанной капусты, Яблоки.
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