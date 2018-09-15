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Рецепт дня: мраморная творожная запеканка с тыквой

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Мраморная творожная запеканка с тыквой
07:40 Сегодня Телеграф

Этот аппетитный десерт готовится по принципу пирога "Зебра".

Творожная запеканка с тыквенным пюре и апельсиновой цедрой – вкусное и ароматное блюдо для осеннего завтрака. Ее можно подавать вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или абрикосовым вареньем.

Мраморная запеканка из творога и тыквы

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 500 г пюре из запеченной тыквы
  • 170 г сахара
  • 4 яйца
  • 2 ст.л. кукурузного крахмала
  • 1 ч.л. тертой цедры апельсина

Рецепт приготовления:

Творог и 100 г сахара измельчить блендером до получения однородной массы. Добавить 2 яйца и 1 ст.л. кукурузного крахмала, перемешать.

Запечь нарезанную тыквенную мякоть в духовке. Отжать ее через марлю, сложенную в три-четыре слоя.

Тыквенную мякоть, 70 г сахара и цедру апельсина измельчить блендером, добавить 2 яйца, 1 ст.л. кукурузного крахмала, перемешать.

Разъемную форму диаметром 22 см застелить бумагой для выпечки и смазать маслом. Чередуя, по столовой ложке выложить творожную и тыквенную смеси.

Отравить в духовку и выпекать в разогретой до 180 С духовке около часа. Готовую запеканку остудить в форме, и только тогда снять бортики от формы.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! 

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