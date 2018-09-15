Рецепт дня: мраморная творожная запеканка с тыквой
Этот аппетитный десерт готовится по принципу пирога "Зебра".
Творожная запеканка с тыквенным пюре и апельсиновой цедрой – вкусное и ароматное блюдо для осеннего завтрака. Ее можно подавать вместе со сметаной, медом, сгущенным молоком или абрикосовым вареньем.
Мраморная запеканка из творога и тыквы
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 500 г пюре из запеченной тыквы
- 170 г сахара
- 4 яйца
- 2 ст.л. кукурузного крахмала
- 1 ч.л. тертой цедры апельсина
Рецепт приготовления:
Творог и 100 г сахара измельчить блендером до получения однородной массы. Добавить 2 яйца и 1 ст.л. кукурузного крахмала, перемешать.
Запечь нарезанную тыквенную мякоть в духовке. Отжать ее через марлю, сложенную в три-четыре слоя.
Тыквенную мякоть, 70 г сахара и цедру апельсина измельчить блендером, добавить 2 яйца, 1 ст.л. кукурузного крахмала, перемешать.
Разъемную форму диаметром 22 см застелить бумагой для выпечки и смазать маслом. Чередуя, по столовой ложке выложить творожную и тыквенную смеси.
Отравить в духовку и выпекать в разогретой до 180 С духовке около часа. Готовую запеканку остудить в форме, и только тогда снять бортики от формы.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!