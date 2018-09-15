Рецепты приготовления вкусной консервации на зиму: салаты из кабачков

Они прекрасно проходят термообработку и сохраняют максимум вкуса и полезных веществ. Поэтому советуем приготовить салаты из кабачков на зиму, чтобы наслаждаться этим вкусом даже в лютые холода!

С кабачками готовят много заготовок на зиму, ведь такие блюда станут отличным дополнением к любому гарниру. Предлагаем вам рецепты салатов, а также аджики из кабачков, которые порадуют вас зимой.

Салат из кабачков на зиму "Пальчики оближешь"

Ингредиенты на 5 банок по 0,5:

- кабачки – 1,2 кг;

- помидоры – 600 гр;

- морковь – 400 гр;

- лук – 400 гр;

- перец сладкий – 300 гр;

- растительное масло – 150 мл;

- томатная паста – 100 гр;

- сахар – 50 г;

- соль – 1 ст.л.;

- уксус яблочный – 2 ст.л.;

- чеснок – 20 гр;

- петрушка – 3 веточки;

- перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления салата из кабачков "Вкусность" на зиму:

1. Все овощи помойте и почистите. Нарежьте лук полукольцами, морковь натрите на крупной терке, кабачки, перец и помидоры нарежьте кубиками.

2. В глубокую кастрюлю вылейте 150 мл растительного масла и нагреваем. Выложите нарезанный лук и протушите 15 минут, периодически помешивая. После этого выложите морковь и тушите 10 минут. Можете прикрыть крышкой, чтобы овощи быстрее размягчились.

3. Добавьте в кастрюлю нарезанный перец, тушите 10 минут. Затем добавьте помидоры. Если у плодов толстая кожица, то ее желательно предварительно снять. Тушите овощи еще 10 минут. Добавьте приправы – сахар и соль (не йодированную). Перемешайте салат и добавьте томатную пасту, тушите все вместе 15 минут.

4. После этого выложите в кастрюлю нарезанный кабачок. Перемешайте и тушите еще 15 минут и периодически помешивайте. Следите за готовностью кабачков, чтобы вы их не переварили. Добавьте раздавленный чеснок и мелко нарезанную петрушку. Протушить все вместе еще 5 минут, после этого добавьте яблочный уксус, потушите еще 2 минуты и выключите огонь.

5. Простерилизуйте банки и крышки. Выложите готовый салат в банки и закатайте крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения. После этого салат можно переносить в темное и прохладное место.

Салат из кабачков по-корейски на зиму

Ингредиенты:

- кабачки – 2,5 кг;

- морковь – 1 кг;

- лук – 1/2 кг;

- болгарский перец – 1/2 кг;

- чеснок – 200 гр;

- растительное масло – 250 мл;

- уксус 9% – 150 мл;

- соль – 2 ст. л.;

- сахар – 3/4 стакана (200 гр.);

- приправа для моркови по-корейски – 20 гр.

Рецепт приготовления салата из кабачков по-корейски на зиму:

1. Все овощи помойте и почистите. Морковь натрите на специальной терке для моркови по-корейски. По желанию, так же можно натереть и кабачки. Или же нарежьте их кубиками. Болгарский перец нарежьте кубиками или тоненькими полосочками, а лук – полукольцами.

2. Нарезанные овощи выложите в глубокую миску. Чеснок пропустите через пресс и добавьте к овощам, вылейте уксус, добавьте соль, сахар и приправу для моркови по-корейски. Приправу можно заменить на смесь из молотого красного перца и кориандра. Нагрейте масло и добавьте его горячим к салату. Хорошо перемешайте все овощи, это можно делать даже руками. Накройте миску и оставьте мариноваться салат на 3 часа в холодильнике.

3. Выложите салат в банки и поставьте в кастрюлю с теплой водой. Воду доведите до кипения и стерилизуйте 15-40 минут, в зависимости от размера банок. Крышки простерилизуйте отдельно. Закатайте крышками готовый салат, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Аджика из кабачков зиму

Ингредиенты:

- кабачки – 1,5 кг;

- перец болгарский красный – 0,3 кг;

- морковь – 0,3 кг;

- перец красный острый – 3 шт .;

- помидоры – 1 кг;

- чеснок – 2 головки;

- соль – 1,5 ст. л .;

- сахар – 1 ст. л .;

- уксус 9% – 70 мл;

- масло растительное – 100 мл.

Рецепт приготовления аджики из кабачков на зиму:

1. Перед приготовлением аджики приготовьте банки. На момент, когда вы будете в них выкладывать аджику, банки должны быть абсолютно сухими и прогретыми. Это можно сделать в духовке, а вот крышки стоит простерилизовать в кипяченой воде.

2. Овощи вымойте и почистите. У кабачков отрежьте плодоножки и нарежьте небольшими ломтиками. Если кожура очень твердая, то ее лучше тоже срезать. Болгарский и острый перец почистите, удалите семена, нарежьте на 4 части. Помидоры так же порежьте на 2-4 части, зависимости от размера. Морковь нарежьте кружочками. Чеснок пропустите через пресс или измельчите в блендере.

3. Все овощи (кроме чеснока) пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Полученную массу переложите в кастрюлю, добавьте соль, сахар и масло. Доведите до кипения и варите на слабом огне час. После этого добавьте чеснок и уксус. Варите еще 10-15 минут.

4. Выложите аджику в подготовленные банки и закройте крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения.