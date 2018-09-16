Рецепт дня: творожный капучино с миндальным печеньем

Этот десерт от Юлии Высоцкой напоминает творожно-шоколадный мусс. Он готовится из нежирного творога, миндального печенья, какао-порошка, сахара и кофе.

Творожный капучино с миндальным печеньем

Ингредиенты:

нежирный творог – 250 г

миндальное печенье – 3 шт.

какао-порошок – 4 ч. л.

сахар коричневый – 2 ч. л.

кофе молотый – 2 ч. л.

Приготовить крепкий кофе-эспрессо, растворить в нем сахар. Небольшими порциями, непрерывно перемешивая, влить 30 мл эспрессо в творог, так чтобы получилась кремовая консистенция. Миндальное печенье измельчить в ступке в муку.

В большую чайную чашку насыпать немного измельченного печенья, 1 ч. ложку порошка какао (лучше просеять через небольшое сито), затем добавить половину кофейного творога. Уложить слой оставшегося печенья, снова посыпать какао, сверху выложить творог, разровнять его и присыпать какао.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!