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Рецепт дня: творожный капучино с миндальным печеньем

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Творожный капучино с миндальным печеньем
07:18 Сегодня Телеграф

Оригинальный десерт в итальянском стиле.

Этот десерт от Юлии Высоцкой напоминает творожно-шоколадный мусс. Он готовится из нежирного творога, миндального печенья, какао-порошка, сахара и кофе.

Творожный капучино с миндальным печеньем

Ингредиенты:

  • нежирный творог – 250 г
  • миндальное печенье – 3 шт.
  • какао-порошок – 4 ч. л.
  • сахар коричневый – 2 ч. л.
  • кофе молотый – 2 ч. л.

Приготовить крепкий кофе-эспрессо, растворить в нем сахар. Небольшими порциями, непрерывно перемешивая, влить 30 мл эспрессо в творог, так чтобы получилась кремовая консистенция. Миндальное печенье измельчить в ступке в муку.

В большую чайную чашку насыпать немного измельченного печенья, 1 ч. ложку порошка какао (лучше просеять через небольшое сито), затем добавить половину кофейного творога. Уложить слой оставшегося печенья, снова посыпать какао, сверху выложить творог, разровнять его и присыпать какао.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! 

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