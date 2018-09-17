Рецепт дня: блины с картофельно-мясной начинкой
Готовим скороспелые блины на воде с фаршем и картофельным пюре.
Несладкие начинки для блинов могут быть очень разнообразными, а сочетания продуктов совершенно неожиданными – все зависит от вашего вкуса.
Ингредиенты:
Для блинов:
500 г муки
4 ст. воды комнатной температуры
3 яйца
1 ст. л. сахара
щепотка соли
0,5 ч. л. соды
0,5 ч. л. лимонной кислоты (растворить в 1 стакане воды)
3 ст. л. растительного масла
Для начинки:
картофельное пюре
фарш
лук
морковь
соль, перец
растительное масло – для обжаривания
Рецепт приготовления:
1. Яйца смешать с 3 стаканами воды, солью, сахаром и содой. Всыпать муку и тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Влить в тесто воду с лимонной кислотой, размешать до однородности.
2. Добавить растительное масло, перемешать и испечь тонкие блины на разогретой сковороде.
3. Для начинки отварить картофель и растолочь его в пюре, по желанию добавив молоко и сливочное масло.
4. Мясной фарш обжарить на сковороде, разбивая комочки лопаткой.
5. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, добавить к фаршу. Посолить, поперчить, обжарить все вместе. Смешать пюре и фарш (пропорции варьируйте на свой вкус).
6. Наполнить блины начинкой и свернуть конвертиком или рулетом. Обжарить на растительном или сливочном масле до золотистой корочки. Подавать блины горячими.
Приятного аппетита!