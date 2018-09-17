Рецепт дня: блины с картофельно-мясной начинкой

Несладкие начинки для блинов могут быть очень разнообразными, а сочетания продуктов совершенно неожиданными – все зависит от вашего вкуса.

Ингредиенты:

Для блинов:

500 г муки

4 ст. воды комнатной температуры

3 яйца

1 ст. л. сахара

щепотка соли

0,5 ч. л. соды

0,5 ч. л. лимонной кислоты (растворить в 1 стакане воды)

3 ст. л. растительного масла

Для начинки:

картофельное пюре

фарш

лук

морковь

соль, перец

растительное масло – для обжаривания

Рецепт приготовления:

1. Яйца смешать с 3 стаканами воды, солью, сахаром и содой. Всыпать муку и тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Влить в тесто воду с лимонной кислотой, размешать до однородности.

2. Добавить растительное масло, перемешать и испечь тонкие блины на разогретой сковороде.

3. Для начинки отварить картофель и растолочь его в пюре, по желанию добавив молоко и сливочное масло.

4. Мясной фарш обжарить на сковороде, разбивая комочки лопаткой.

5. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, добавить к фаршу. Посолить, поперчить, обжарить все вместе. Смешать пюре и фарш (пропорции варьируйте на свой вкус).

6. Наполнить блины начинкой и свернуть конвертиком или рулетом. Обжарить на растительном или сливочном масле до золотистой корочки. Подавать блины горячими.

Приятного аппетита!