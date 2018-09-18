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Рецепт дня: блинные роллы с творогом и фруктами

Блинные роллы с творогом и фруктами
07:16 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото:yandex.com

Рецепт сладких блинчиков с клубникой, персиком, киви и сырковой массой.

Роллы из блинов с творогом и фруктами можно подавать как на завтрак, так и в качестве праздничного десерта. Для начинки подойдут любые сладкие фрукты и ягоды.

Ингредиенты:

Для блинов:

  • 2 яйца
  • 1-2 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 6-7 ст.л. муки
  • 400-500 мл молока
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 200 г ванильной сырковой массы
  • 1 банан
  • 1 персик
  • 1-2 киви
  • 150 г свежей клубники
  • 50 мл сливок 20%

Рецепт приготовления:

1. Взбить венчиком яйца, добавить сахар и щепотку соли. Постепенно всыпать муку и влить растительное масло, хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Аккуратно влить молоко, размешать. Должно получиться однородное, довольно жидкое тесто.

2. Хорошо разогреть сковороду, смазать растительным маслом. Пожарить тонкие блины.

3. Сырковую массу перемешать венчиком со сливками.

4. Подготовить и нарезать фрукты.

5. Если блины небольшого диаметра, разместить 2 блина по всей ширине коврика для суши, застеленного пищевой пленкой.

6. Намазать сырковой массой и выложить нарезанные фрукты. С помощью коврика для суши свернуть все в ролл.

7. Украсить блинные роллы тонкими ломтиками клубники и киви. По желанию дополнить клубничным топпингом и взбитыми сливками. Перед подачей разрезать на порционные куски.

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