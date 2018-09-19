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Рецепт дня: салат Цезарь с жареной курицей и гренками

Цезарь с жареной курицей и гренками
07:34 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: rsute.ru

В этом блюде удачно сочетаются хрустящие сухарики, сочные помидоры и золотистые кусочки курицы.

Классический салат Цезарь отличается сложной заправкой и длинным списком ингредиентов. Мы расскажем, как приготовить более простой, но от этого не менее вкусный салат.

Цезарь с жареной курицей, помидорами и сыром

Ингредиенты:

  • 200 г жареного куриного филе
  • 20 листов салата латук
  • 2-3 спелых помидора
  • 200 г нарезанного кубиками белого хлеба без корок
  • 50 г пармезана или твердого сыра
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • майонез
  • соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

1. Разогреть растительное масло на сковороде, добавить очищенные зубчики чеснока. Прогреть до появления аромата.

2. Выбросить чеснок и добавить хлеб. Обжарить до золотистого цвета со всех сторон. Переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.

3. Листья салата помыть и обсушить, порвать руками в миску.

4. Жареное куриное филе нарезать пластинками, помидоры – кубиками или дольками. Добавить к салату, посолить и перемешать.

5. Посыпать салат гренками и тертым сыром. Заправить майонезом уже после подачи.

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