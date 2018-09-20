Рецепт дня: картофельный суп с фрикадельками
Вкусное, сытное и согревающее осеннее блюдо.
Для приготовления супа вы можете использовать любой бульон – куриный, овощной, говяжий. Количество жидкости добавляйте на свой вкус.
Суп с фрикадельками
Ингредиенты:
- Говяжий фарш – 450 г
- Сухие хлебные крошки – 1/2 чашки
- Соль, перец, копченая паприка – по вкусу
- Картофель – 2-3 шт.
- Бульон – по вкусу
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Перец – 1 шт
- Чеснок – 1 зубчик
Рецепт приготовления:
1. Смешайте фарш с хлебными крошками и специями. Сформируйте маленькие фрикадельки.
2 .Почистите картофель и нарежьте его кубиками.
3. Выложите картофель в кастрюлю, сверху поместите фрикадельки и аккуратно залейте бульоном. Поставьте вариться.
4. Тем временем измельчите в кухонном комбайне лук с морковью и перцем. Овощную смесь выложите в сковороду и потушите на небольшом количестве растительного масла.
5. Когда картофель почти сварится, добавьте овощную смесь к супу.
6. Перед подачей выдавите в суп зубчик чеснока. Такой суп вкусно есть вместе с ржаным или гречневым хлебом.