Рецепт дня: картофельный суп с фрикадельками

Для приготовления супа вы можете использовать любой бульон – куриный, овощной, говяжий. Количество жидкости добавляйте на свой вкус.

Суп с фрикадельками

Ингредиенты:

Говяжий фарш – 450 г

Сухие хлебные крошки – 1/2 чашки

Соль, перец, копченая паприка – по вкусу

Картофель – 2-3 шт.

Бульон – по вкусу

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Перец – 1 шт

Чеснок – 1 зубчик

Рецепт приготовления:

1. Смешайте фарш с хлебными крошками и специями. Сформируйте маленькие фрикадельки.

2 .Почистите картофель и нарежьте его кубиками.

3. Выложите картофель в кастрюлю, сверху поместите фрикадельки и аккуратно залейте бульоном. Поставьте вариться.

4. Тем временем измельчите в кухонном комбайне лук с морковью и перцем. Овощную смесь выложите в сковороду и потушите на небольшом количестве растительного масла.

5. Когда картофель почти сварится, добавьте овощную смесь к супу.

6. Перед подачей выдавите в суп зубчик чеснока. Такой суп вкусно есть вместе с ржаным или гречневым хлебом.