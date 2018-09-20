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Рецепт дня: картофельный суп с фрикадельками

Картофельный суп с фрикадельками
07:37 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото:cookvam.com

Вкусное, сытное и согревающее осеннее блюдо.

Для приготовления супа вы можете использовать любой бульон – куриный, овощной, говяжий. Количество жидкости добавляйте на свой вкус.

Суп с фрикадельками

Ингредиенты:

  • Говяжий фарш – 450 г
  • Сухие хлебные крошки – 1/2 чашки
  • Соль, перец, копченая паприка – по вкусу
  • Картофель – 2-3 шт.
  • Бульон – по вкусу
  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Перец – 1 шт
  • Чеснок – 1 зубчик

Рецепт приготовления:

1. Смешайте фарш с хлебными крошками и специями. Сформируйте маленькие фрикадельки.

2 .Почистите картофель и нарежьте его кубиками.

3. Выложите картофель в кастрюлю, сверху поместите фрикадельки и аккуратно залейте бульоном. Поставьте вариться.

4. Тем временем измельчите в кухонном комбайне лук с морковью и перцем. Овощную смесь выложите в сковороду и потушите на небольшом количестве растительного масла.

5. Когда картофель почти сварится, добавьте овощную смесь к супу.

6. Перед подачей выдавите в суп зубчик чеснока. Такой суп вкусно есть вместе с ржаным или гречневым хлебом.

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Осенний суп, Рецепт, Рецепт дня, Суп, Суп с фрикадельками, Фрикадельки.
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