День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: США расширили санкции против России: опубликован список
США расширили санкции против России: опубликован список
Новости: Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде, новый состав ЦИК и конкурс Мисс Украина
Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде и новый состав ЦИК
Новости: Сачко: Хорошо, что первая игра была с Арсеналом
Сачко: Хорошо, что первая игра была с Арсеналом
Новости: Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
X

Рецепт дня: галета с грибами, чесноком и сыром

Галета с грибами, чесноком и сыром
07:42 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: vkusno.mirtesen.ru

Тесто в этом несладком пироге очень похоже на слоеное.

Галета – популярное блюдо французской кухни. Она представляет собой открытый пирог с начинкой из ягод, фруктов или овощей. Сегодня мы расскажем, как приготовить несладкую галету с грибами и сыром.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г муки
  • 250 г холодного сливочного масла
  • щепотка соли
  • 60 мл холодной воды

Для начинки:

  • 250 г мягкого творога или рикотты
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 луковица
  • специи – по вкусу
  • 200 г шампиньонов
  • 1 яйцо
  • 100 г твердого сыра
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

1. Насыпьте муку в миску и посолите. Добавьте нарезанное масло и разотрите пальцами в крошку. Влейте воду и быстро замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на час.

2. Раскатайте тесто в круг на присыпанной мукой поверхности.

3. Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте до мягкости и выключите огонь. Немного остудите. Добавьте специи, творог, тертый сыр и половину яйца. Перемешайте до однородности.

4. Выложите начинку на тесто, отступая от краев около трех сантиметров. Сверху выложите тонко нарезанные шампиньоны.

5. Заверните края внутрь. Смажьте тесто оставшейся половиной яйца, отправьте галету в духовку на 30-40 минут. За это время тесто должно подрумянится. Немного остудите и подавайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Галета, Галета с грибами, Грибы, Осеннее блюда, Рецепт, Рецепт дня, Сыр, Чеснок.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Рецепты приготовления вкусной консервации на зиму: салаты из кабачков Рецепт дня: мраморная творожная запеканка с тыквой Рецепт дня: салат из краснокочанной капусты с яблоками и грецкими орехами

Последние новости

Женское здоровье: головные боли в период беременности Премьер Ирландии: Прогресса в переговорах о Brexit нет Посмейтесь от всей души: утренние анекдоты 21 сентября
Сегодня читают
01 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
02 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
03 НАБУ опубликовало компрометирующую "переписку Омеляна"
04 Арсенал - Ворскла 4:2 события матча (Видео)
05 Победительница "Мисс Украина 2018" - киевлянка Вероника Дидусенко
Новости сегодня
08:39 "Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
08:26 Стивенсон - Гвоздик - главный бой вечера бокса в Квебеке
08:15 Пойманы на горячем: смешные котики и их неудачные попытки кражи
08:12 Хацкевич прокомментировал старт Динамо в Лиге Европы
08:05 В базу Миротворца "загремел" наместник Киево-Печерской лавры
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине разрешили оформлять паспорт старого образца
В Украине разрешили оформлять паспорт старого образца
Новости: МИД: В ДТП в России пострадали украинцы
МИД: В ДТП в России пострадали украинцы
Новости: Мисс Украина 2018: девушки, которые получили титул главных красавиц
Названа победительница конкурса Мисс Украина-2018
Новости: Рецепт дня: галета с грибами, чесноком и сыром
Рецепт дня: галета с грибами, чесноком и сыром
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь