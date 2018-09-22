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Рецепт дня: галета с грибами и сыром

Галета с грибами и сыром
07:11 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: segodnya.ua

Порадуйте себя в выходные дни вкуснейшим завтраком.

Галета – популярное блюдо французской кухни. Она представляет собой открытый пирог с начинкой из ягод, фруктов или овощей. Сегодня мы расскажем, как приготовить несладкую галету с грибами и сыром.

Галета с грибами и сыром

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г муки
  • 250 г холодного сливочного масла
  • щепотка соли
  • 60 мл холодной воды

Для начинки:

  • 250 г мягкого творога или рикотты
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 луковица
  • специи – по вкусу
  • 200 г шампиньонов
  • 1 яйцо
  • 100 г твердого сыра
  • растительное масло

Приготовление:

1. Насыпьте муку в миску и посолите. Добавьте нарезанное масло и разотрите пальцами в крошку. Влейте воду и быстро замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на час.

2. Раскатайте тесто в круг на присыпанной мукой поверхности.

3. Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте до мягкости и выключите огонь. Немного остудите. Добавьте специи, творог, тертый сыр и половину яйца. Перемешайте до однородности.

4. Выложите начинку на тесто, отступая от краев около трех сантиметров. Сверху выложите тонко нарезанные шампиньоны.

5. Заверните края внутрь. Смажьте тесто оставшейся половиной яйца, отправьте галету в духовку на 30-40 минут. За это время тесто должно подрумянится. Немного остудите и подавайте.

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Все по теме:

Галета, Грибы, Еда, Питание, Рецепт, Рецепт дня, Сыр, Чеснок.
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