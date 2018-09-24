Рецепт дня: куриные рулеты с брокколи и сыром
Аппетитная горячая закуска подойдет для любого любителя сочной курицы.
Из курицы можно приготовить много вкусных и оригинальных блюд – например, куриные рулетики с брокколи и сыром в кукурузной панировке.
Куриные рулеты с брокколи и сыром
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 250 г брокколи
- 150 г сыра (твердого или плавленого)
- 4 ст.л. несладких кукурузных хлопьев
- 2 ст.л. кунжута
- 2 ст.л. муки
- 1 яйцо
- соль, молотый перец
- растительное масло
Рецепт приготовления:
1. Брокколи разобрать на соцветия. Проварить в кипящей воде в течение 5 минут, обдать холодной водой и остудить.
2. Куриное филе помыть, нарезать вдоль пластинами, посолить.
3. Сыр натереть на терке.
4. Измельчить кукурузные хлопья в блендере, смешать их с кунжутом и мукой.
5. На каждый кусочек курицы положить брокколи и немного тертого сыра. Свернуть в рулеты и скрепить зубочистками.
6. Яйцо взбить вилкой, окунуть рулеты. Обвалять их в приготовленной панировке.
7. Разогреть растительное масло и обжарить рулеты до золотистой корочки со всех сторон.
8. Переложить рулеты на полотенце, чтобы впитался лишний жир.