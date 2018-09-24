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Рецепт дня: куриные рулеты с брокколи и сыром

Куриные рулеты с брокколи и сыром
07:38 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото:put-vkus.blogspot.com

Аппетитная горячая закуска подойдет для любого любителя сочной курицы.

Из курицы можно приготовить много вкусных и оригинальных блюд – например, куриные рулетики с брокколи и сыром в кукурузной панировке.

Куриные рулеты с брокколи и сыром

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 250 г брокколи
  • 150 г сыра (твердого или плавленого)
  • 4 ст.л. несладких кукурузных хлопьев
  • 2 ст.л. кунжута
  • 2 ст.л. муки
  • 1 яйцо
  • соль, молотый перец
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

1. Брокколи разобрать на соцветия. Проварить в кипящей воде в течение 5 минут, обдать холодной водой и остудить.

2. Куриное филе помыть, нарезать вдоль пластинами, посолить.

3. Сыр натереть на терке.

4. Измельчить кукурузные хлопья в блендере, смешать их с кунжутом и мукой.

5. На каждый кусочек курицы положить брокколи и немного тертого сыра. Свернуть в рулеты и скрепить зубочистками.

6. Яйцо взбить вилкой, окунуть рулеты. Обвалять их в приготовленной панировке.

7. Разогреть растительное масло и обжарить рулеты до золотистой корочки со всех сторон.

8. Переложить рулеты на полотенце, чтобы впитался лишний жир.

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