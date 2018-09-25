Рецепт дня: зеленый суп с фрикадельками
Этот рецепт прикольный тем, что универсальный.
Вегетарианец? Вычеркивай фрикадельки. Оволактовегетарианец? Вычеркивай фрикадельки, кидай яйцо, сметанки чуток – и будет тебе счастье. Флекситарианец? Готовь три раза без фрикаделек, один раз с фрикадельками.
Ингредиенты:
Картошка – 1 средняя
Морковь – 1 средняя
Фарш из свинины – 500 г
1 небольшая луковица
Яйцо куриное – 1 шт.
Крахмал – 1 ст.л.
Растительное масло – 1 ст.л.
Вода
Рецепт приготовления:
1. Наливаем воду в кастрюлю и ставим на огонь. Чистим овощи. Нарезаем картошку кубиком, морковь трем на крупную терку.
2. Добавляем картофель в кипящую воду.
3. Пока варится картофель, в фарш отправляем яйцо. Тщательно месим, добавляем крахмал и снова месим. Крахмал добавит плотности фаршу и в кипящей воде фрикадельки не потеряют свою форму.
4.Формируем небольшие шарики размером с грецкий орех.
5. Ставим на огонь сковородку и греем растительное масло. Рубим лук мелким кубиком. Обжариваем до прозрачности. Отправляем к нему морковь, минуты на 3.
6. Кидаем в суп фрикадельки и добавляем зажарку.
7. Выключаем огонь и засыпаем зелень. Готово!
Приятного аппетита!