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Рецепт дня: зеленый суп с фрикадельками

Зеленый суп с фрикадельками
07:22 Сегодня Телеграф
Фото: vecer.com

Этот рецепт прикольный тем, что универсальный.

Вегетарианец? Вычеркивай фрикадельки. Оволактовегетарианец? Вычеркивай фрикадельки, кидай яйцо, сметанки чуток – и будет тебе счастье. Флекситарианец? Готовь три раза без фрикаделек, один раз с фрикадельками.

Ингредиенты:

Картошка – 1 средняя

Морковь – 1 средняя

Фарш из свинины – 500 г

1 небольшая луковица

Яйцо куриное – 1 шт.

Крахмал – 1 ст.л.

Растительное масло – 1 ст.л.

Вода

Рецепт приготовления:

1. Наливаем воду в кастрюлю и ставим на огонь. Чистим овощи. Нарезаем картошку кубиком, морковь трем на крупную терку.

2. Добавляем картофель в кипящую воду.

3. Пока варится картофель, в фарш отправляем яйцо. Тщательно месим, добавляем крахмал и снова месим. Крахмал добавит плотности фаршу и в кипящей воде фрикадельки не потеряют свою форму.

4.Формируем небольшие шарики размером с грецкий орех.

5. Ставим на огонь сковородку и греем растительное масло. Рубим лук мелким кубиком. Обжариваем до прозрачности. Отправляем к нему морковь, минуты на 3.

6. Кидаем в суп фрикадельки и добавляем зажарку.

7. Выключаем огонь и засыпаем зелень. Готово!

Приятного аппетита!

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