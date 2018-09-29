Рецепт дня: банановые панкейки в карамели

Все видели на фотографиях эти пухленькие, золотистые, аппетитные стопочки панкейков, политых, обычно, кленовым сиропом, которые так и манят их попробовать? А пробовали готовить такие дома?

Мы вот попробовали, и решили, что будем готовить такие почаще. А чтоб не надоедали, есть же такое разнообразие начинок, не только кленовый сироп!

Банановые панкейки в карамели

Ингредиенты:

350 г муки

75 г сахара

12 г разрыхлителя

5 г соды

5 г соли

3 целых яйца

500 мл молока

100 г сливочного масла (растопленного, охлажденного)

Для бананов в карамели:

500 г бананов

200 г сахара

300 г сливок

1 стручок ванили

Приготовление:

1. Приготовить панкейки. Смешать сухие ингредиенты (муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль), взбить яйца до образования пены.

2. Добавить к взбитым яйцам молоко, аккуратно подмешать сухие ингредиенты. Влить растопленное масло и перемешать.

3. Выливать небольшие порции теста на сковороду, обжаривать с двух сторон до готовности.

4. Если панкейки пригорают, смазывать сковороду тонким слоем растительного масла.

5. Нарезать бананы кубиком 5 мм. Нагреть сливки с ванилью. В сотейник насыпать сахар, растопить его на среднем огне и довести до карамелизации сахара (должен получиться коричневый цвет). Аккуратно влить горячие сливки (осторожно, все будет очень пениться, бурлить, не обожгите руки!).

6. Немного остудить и аккуратно примешать бананы. Готово!

7. Подавать панкейки вместе с бананами.