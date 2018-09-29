Рецепт дня: банановые панкейки в карамели
Рецепт вкуснейших панкейков с бананами в карамели на завтрак.
Все видели на фотографиях эти пухленькие, золотистые, аппетитные стопочки панкейков, политых, обычно, кленовым сиропом, которые так и манят их попробовать? А пробовали готовить такие дома?
Мы вот попробовали, и решили, что будем готовить такие почаще. А чтоб не надоедали, есть же такое разнообразие начинок, не только кленовый сироп!
Банановые панкейки в карамели
Ингредиенты:
- 350 г муки
- 75 г сахара
- 12 г разрыхлителя
- 5 г соды
- 5 г соли
- 3 целых яйца
- 500 мл молока
- 100 г сливочного масла (растопленного, охлажденного)
Для бананов в карамели:
- 500 г бананов
- 200 г сахара
- 300 г сливок
- 1 стручок ванили
Приготовление:
1. Приготовить панкейки. Смешать сухие ингредиенты (муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль), взбить яйца до образования пены.
2. Добавить к взбитым яйцам молоко, аккуратно подмешать сухие ингредиенты. Влить растопленное масло и перемешать.
3. Выливать небольшие порции теста на сковороду, обжаривать с двух сторон до готовности.
4. Если панкейки пригорают, смазывать сковороду тонким слоем растительного масла.
5. Нарезать бананы кубиком 5 мм. Нагреть сливки с ванилью. В сотейник насыпать сахар, растопить его на среднем огне и довести до карамелизации сахара (должен получиться коричневый цвет). Аккуратно влить горячие сливки (осторожно, все будет очень пениться, бурлить, не обожгите руки!).
6. Немного остудить и аккуратно примешать бананы. Готово!
7. Подавать панкейки вместе с бананами.