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Рецепт дня: банановые панкейки в карамели

Банановые панкейки в карамели
07:27 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: segodnya.ua

Рецепт вкуснейших панкейков с бананами в карамели на завтрак.

Все видели на фотографиях эти пухленькие, золотистые, аппетитные стопочки панкейков, политых, обычно, кленовым сиропом, которые так и манят их попробовать? А пробовали готовить такие дома?

Мы вот попробовали, и решили, что будем готовить такие почаще. А чтоб не надоедали, есть же такое разнообразие начинок, не только кленовый сироп!

Банановые панкейки в карамели

Ингредиенты:

  • 350 г муки
  • 75 г сахара
  • 12 г разрыхлителя
  • 5 г соды
  • 5 г соли
  • 3 целых яйца
  • 500 мл молока
  • 100 г сливочного масла (растопленного, охлажденного)

Для бананов в карамели:

  • 500 г бананов
  • 200 г сахара
  • 300 г сливок
  • 1 стручок ванили

Приготовление:

1. Приготовить панкейки. Смешать сухие ингредиенты (муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль), взбить яйца до образования пены.

2. Добавить к взбитым яйцам молоко, аккуратно подмешать сухие ингредиенты. Влить растопленное масло и перемешать.

3. Выливать небольшие порции теста на сковороду, обжаривать с двух сторон до готовности.

4. Если панкейки пригорают, смазывать сковороду тонким слоем растительного масла.

5. Нарезать бананы кубиком 5 мм. Нагреть сливки с ванилью. В сотейник насыпать сахар, растопить его на среднем огне и довести до карамелизации сахара (должен получиться коричневый цвет). Аккуратно влить горячие сливки (осторожно, все будет очень пениться, бурлить, не обожгите руки!).

6. Немного остудить и аккуратно примешать бананы. Готово!

7. Подавать панкейки вместе с бананами.

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Все по теме:

29 сентября, Бананы, Завтрак, Карамель, Панкейки, Рецепт, Рецепт дня.
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