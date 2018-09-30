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Рецепт дня: сливовый пирог с заварным кремом

Сливовый пирог с заварным кремом
07:36 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
segodnya.ua

Чтобы подчеркнуть аромат слив, вы можете добавить в крем щепотку молотой корицы.

В этом пироге хрустящее рубленое тесто прекрасно сочетается с нежным ванильным кремом и кисло-сладкими сливами. Тарт лучше всего подавать охлажденными или хотя бы подождать 1-2 часа, прежде чем разрезать его.

Сливовый пирог с заварным кремом

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 100 г холодного сливочного масла
  • 1 ст.л. сахара
  • 5 ст.л. ледяного молока
  • соль

Для начинки:

  • 125 г сахара (можно коричневого)
  • 50 г муки
  • 350 мл молока
  • 4 яичных желтка
  • щепотка ванилина
  • 7-8 слив

Рецепт приготовления:

1. Муку смешать с солью, добавить нарезанное сливочное масло. Растереть пальцами в крошку. Добавить сахар и молоко, быстро замесить тесто и скатать его в шар. Отправить на полчаса в холодильник, затем выложить в форму диаметром 23 см и сделать пальцами бортики.

2. Пока тесто охлаждается, сварить крем. Для этого молоко довести до кипения. В кастрюле смешать желтки, сахар, ванилин и муку. Помешивая, влить тонкой струйкой горячее молоко. Поставить на слабый огонь и, не прекращая помешивать, варить до загустения.

3. Наполнить тартинку заварным кремом. Сверху выложить четвертинки нарезанных слив.

4. Выпекать пирог в разогретой до 190 С духовке около часа. Перед подачей полностью остудить.

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