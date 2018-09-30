Рецепт дня: сливовый пирог с заварным кремом

В этом пироге хрустящее рубленое тесто прекрасно сочетается с нежным ванильным кремом и кисло-сладкими сливами. Тарт лучше всего подавать охлажденными или хотя бы подождать 1-2 часа, прежде чем разрезать его.

Сливовый пирог с заварным кремом

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

100 г холодного сливочного масла

1 ст.л. сахара

5 ст.л. ледяного молока

соль

Для начинки:

125 г сахара (можно коричневого)

50 г муки

350 мл молока

4 яичных желтка

щепотка ванилина

7-8 слив

Рецепт приготовления:

1. Муку смешать с солью, добавить нарезанное сливочное масло. Растереть пальцами в крошку. Добавить сахар и молоко, быстро замесить тесто и скатать его в шар. Отправить на полчаса в холодильник, затем выложить в форму диаметром 23 см и сделать пальцами бортики.

2. Пока тесто охлаждается, сварить крем. Для этого молоко довести до кипения. В кастрюле смешать желтки, сахар, ванилин и муку. Помешивая, влить тонкой струйкой горячее молоко. Поставить на слабый огонь и, не прекращая помешивать, варить до загустения.

3. Наполнить тартинку заварным кремом. Сверху выложить четвертинки нарезанных слив.

4. Выпекать пирог в разогретой до 190 С духовке около часа. Перед подачей полностью остудить.