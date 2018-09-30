Рецепт дня: сливовый пирог с заварным кремом
Чтобы подчеркнуть аромат слив, вы можете добавить в крем щепотку молотой корицы.
В этом пироге хрустящее рубленое тесто прекрасно сочетается с нежным ванильным кремом и кисло-сладкими сливами. Тарт лучше всего подавать охлажденными или хотя бы подождать 1-2 часа, прежде чем разрезать его.
Сливовый пирог с заварным кремом
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 100 г холодного сливочного масла
- 1 ст.л. сахара
- 5 ст.л. ледяного молока
- соль
Для начинки:
- 125 г сахара (можно коричневого)
- 50 г муки
- 350 мл молока
- 4 яичных желтка
- щепотка ванилина
- 7-8 слив
Рецепт приготовления:
1. Муку смешать с солью, добавить нарезанное сливочное масло. Растереть пальцами в крошку. Добавить сахар и молоко, быстро замесить тесто и скатать его в шар. Отправить на полчаса в холодильник, затем выложить в форму диаметром 23 см и сделать пальцами бортики.
2. Пока тесто охлаждается, сварить крем. Для этого молоко довести до кипения. В кастрюле смешать желтки, сахар, ванилин и муку. Помешивая, влить тонкой струйкой горячее молоко. Поставить на слабый огонь и, не прекращая помешивать, варить до загустения.
3. Наполнить тартинку заварным кремом. Сверху выложить четвертинки нарезанных слив.
4. Выпекать пирог в разогретой до 190 С духовке около часа. Перед подачей полностью остудить.