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Рецепт дня: тыквенный крем-суп

тыквенный крем-суп
07:13 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Если вы не знаете, как правильно выбрать тыкву, помните: самая экономичная - мускатная тыква, в ней больше всего мякоти.

Отличить ее можно по вытянутому ребристому хвостику, приплюснутому у основания, зеленой полосатой или желто-бежевой корке и светло-оранжевой мякоти. А вот самая сладкая и ароматная – ореховая тыква. У нее грушевидная форма и гладкая кожура. Но, в принципе, какую бы тыкву вы не выбрали, из нее получатся отличные блюда.

Тыквенный суп

Ингредиенты:

2 ст.л. растительного масла

лук, очищенный и нарезанный

1 кг тыквы без кожицы и семян, нарезанной кубиками

3 шт. очищенного и нарезанного кубиками картофеля

вода или бульон

200 мл сливок (здесь 10%)

соль

молотый черный перец

куркума

молотый красный перец

кумин

Рецепт приготовления:

1. Разогреть в кастрюле с толстым дном растительное масло. Добавить лук и обжарить до мягкости. Затем добавить тыкву и картофель, влить около 300-400 мл горячего бульона или воды.

2. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости, около 20 минут. Затем снять крышку и проткнуть тыкву и картофель вилкой. Если овощи мягкие, снять кастрюлю с огня. Измельчить суп погружным блендером в пюре.

3. Затем вернуть кастрюлю на огонь, влить сливки и добавить специи по вкусу. Если суп получился густым, разбавить его горячим бульоном или водой до желаемой консистенции. Довести суп до кипения и выключить нагрев.

4. Подавать тыквенный крем-суп вместе с гренками. Для гренок белый хлеб без корок нарезать кубиками и поджарить на сухой сковороде или в духовке.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Блюдо, Как приготовить, Приготовление, Рецепт, Суп, Суп-пюре, Тыква, Тыквенный суп.
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