Рецепт дня: голландский яблочный кекс

Этот ароматный яблочный пирог вкусно есть как в теплом, так и в холодном виде. Кроме корицы, вы можете добавить в тесто молотый имбирь, мускатный орех, гвоздику и ваниль.

Ингредиенты:

Для теста:

2 1/4 чашки (250 г) муки

2-3 чайные ложки разрыхлителя

1 чайная ложка молотой корицы

1/2 чашки сахара

1/4 чашки (50 г) растопленного сливочного масла

2 яйца

2/3 чашки (150 мл) молока

Для верхнего слоя:

2-3 яблока

1 столовая ложка (15 г) растопленного масла

4 столовые ложки (60 мл) коричневого сахара

1/4 чайной ложки молотой корицы

Рецепт приготовления:

1. Разогреть духовку до 200 С. Смазать маслом и застелить бумагой для выпечки форму диаметром 20 см.

2. Просеять муку, разрыхлитель и корицу в большую миску. Добавить сахар.

3. В отдельной миске смешать растопленное масло, яйца и молоко.

4. Добавить жидкие ингредиенты к сухим и перемешать. Выложить тесто в форму и разровнять.

5. Почистить яблоки и удалить сердцевину. Нарезать мякоть тонкими дольками.

6. Красиво выложить яблоки на тесто. Смазать яблоки растопленным маслом, посыпать коричневым сахаром и корицей. Выпекать 45-50 минут.

7. Перед подачей пирог остудить.