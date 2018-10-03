Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Готовим воздушный яблочный десерт с сахарной посыпкой.
Этот ароматный яблочный пирог вкусно есть как в теплом, так и в холодном виде. Кроме корицы, вы можете добавить в тесто молотый имбирь, мускатный орех, гвоздику и ваниль.
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 1/4 чашки (250 г) муки
- 2-3 чайные ложки разрыхлителя
- 1 чайная ложка молотой корицы
- 1/2 чашки сахара
- 1/4 чашки (50 г) растопленного сливочного масла
- 2 яйца
- 2/3 чашки (150 мл) молока
Для верхнего слоя:
- 2-3 яблока
- 1 столовая ложка (15 г) растопленного масла
- 4 столовые ложки (60 мл) коричневого сахара
- 1/4 чайной ложки молотой корицы
Рецепт приготовления:
1. Разогреть духовку до 200 С. Смазать маслом и застелить бумагой для выпечки форму диаметром 20 см.
2. Просеять муку, разрыхлитель и корицу в большую миску. Добавить сахар.
3. В отдельной миске смешать растопленное масло, яйца и молоко.
4. Добавить жидкие ингредиенты к сухим и перемешать. Выложить тесто в форму и разровнять.
5. Почистить яблоки и удалить сердцевину. Нарезать мякоть тонкими дольками.
6. Красиво выложить яблоки на тесто. Смазать яблоки растопленным маслом, посыпать коричневым сахаром и корицей. Выпекать 45-50 минут.
7. Перед подачей пирог остудить.