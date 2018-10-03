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Рецепт дня: голландский яблочный кекс

Голландский яблочный кекс
07:19 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: sweetlady-j.livejournal.com

Готовим воздушный яблочный десерт с сахарной посыпкой.

Этот ароматный яблочный пирог вкусно есть как в теплом, так и в холодном виде. Кроме корицы, вы можете добавить в тесто молотый имбирь, мускатный орех, гвоздику и ваниль.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 2 1/4 чашки (250 г) муки
  • 2-3 чайные ложки разрыхлителя
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • 1/2 чашки сахара
  • 1/4 чашки (50 г) растопленного сливочного масла
  • 2 яйца
  • 2/3 чашки (150 мл) молока

Для верхнего слоя:

  • 2-3 яблока
  • 1 столовая ложка (15 г) растопленного масла
  • 4 столовые ложки (60 мл) коричневого сахара
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы

Рецепт приготовления:

1. Разогреть духовку до 200 С. Смазать маслом и застелить бумагой для выпечки форму диаметром 20 см.

2. Просеять муку, разрыхлитель и корицу в большую миску. Добавить сахар.

3. В отдельной миске смешать растопленное масло, яйца и молоко.

4. Добавить жидкие ингредиенты к сухим и перемешать. Выложить тесто в форму и разровнять.

5. Почистить яблоки и удалить сердцевину. Нарезать мякоть тонкими дольками.

6. Красиво выложить яблоки на тесто. Смазать яблоки растопленным маслом, посыпать коричневым сахаром и корицей. Выпекать 45-50 минут.

7. Перед подачей пирог остудить.

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