Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Простая и вкусная горячая закуска с чесноком и зеленью.
Предлагаем вам довольно бюджетный, но в то же время оригинальный способ разнообразить свой повседневный рацион – приготовить фаршированный картофель с начинкой из творога, чеснока и зелени.
Картофель, фаршированный творогом
Ингредиенты:
- 6 средних картофелин
- 200 г творога
- 50 г сливочного масла
- 1 зубчик чеснока
- укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу
- соль, молотый перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Картофель тщательно помыть и отварить в кожуре до готовности.
2. Остудить и разрезать каждый клубень пополам. Аккуратно выскоблить мякоть с помощью чайной ложки.
3. Зелень помыть и мелко нарезать. Отложить немного для украшения.
4. Перемешать творог вместе с картофельной мякотью. Добавить растопленное сливочное масло, нарезанную зелень и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить.
5. Наполнить творожной массой лодочки и запекать в разогретой до 180 С духовке, пока начинка не подрумянится. Перед подачей посыпать отложенной зеленью.