Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью

Предлагаем вам довольно бюджетный, но в то же время оригинальный способ разнообразить свой повседневный рацион – приготовить фаршированный картофель с начинкой из творога, чеснока и зелени.

Картофель, фаршированный творогом

Ингредиенты:

6 средних картофелин

200 г творога

50 г сливочного масла

1 зубчик чеснока

укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу

соль, молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Картофель тщательно помыть и отварить в кожуре до готовности.

2. Остудить и разрезать каждый клубень пополам. Аккуратно выскоблить мякоть с помощью чайной ложки.

3. Зелень помыть и мелко нарезать. Отложить немного для украшения.

4. Перемешать творог вместе с картофельной мякотью. Добавить растопленное сливочное масло, нарезанную зелень и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить.

5. Наполнить творожной массой лодочки и запекать в разогретой до 180 С духовке, пока начинка не подрумянится. Перед подачей посыпать отложенной зеленью.