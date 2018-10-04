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Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью

Картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
07:38 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: dinne.ru

Простая и вкусная горячая закуска с чесноком и зеленью.

Предлагаем вам довольно бюджетный, но в то же время оригинальный способ разнообразить свой повседневный рацион – приготовить фаршированный картофель с начинкой из творога, чеснока и зелени.

Картофель, фаршированный творогом

Ингредиенты:

  • 6 средних картофелин
  • 200 г творога
  • 50 г сливочного масла
  • 1 зубчик чеснока
  • укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу
  • соль, молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Картофель тщательно помыть и отварить в кожуре до готовности.

2. Остудить и разрезать каждый клубень пополам. Аккуратно выскоблить мякоть с помощью чайной ложки.

3. Зелень помыть и мелко нарезать. Отложить немного для украшения.

4. Перемешать творог вместе с картофельной мякотью. Добавить растопленное сливочное масло, нарезанную зелень и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить.

5. Наполнить творожной массой лодочки и запекать в разогретой до 180 С духовке, пока начинка не подрумянится. Перед подачей посыпать отложенной зеленью.

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Запеченный картофель, Картофель, Картофельные лодочки, Рецепт, Рецепт дня, Творог, Чеснок.
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