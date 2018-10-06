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Рецепт дня: хрустящие тыквенные вафли на любой вкус

Смотрите фото (6)
Тыквенные вафли
08:00 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Снаружи вафли получаются хрустящими, а внутри – нежными и сочными.

Ароматные, вкусные тыквенные вафли – это идеальное дополнение к чашечке горячего кофе или какао. Их можно подавать с кленовым сиропом, медом, вареньем, сгущенным молоком.

Простые тыквенные вафли

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 2 яйца
  • 100 г сливочного масла
  • 70 г сахара
  • 80 мл молока
  • 150 г пюре из запеченной тыквы
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • щепотка соли
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

Взбить размягченное сливочное масло с сахаром и ванильным экстрактом до пышности.

Добавить яйца и еще взбить. Подмешать тыквенное пюре.

Муку просеять с разрыхлителем и добавить в тесто вместе с молоком. Перемешать и испечь вафли в смазанной растительным маслом вафельнице.

Тыквенные вафли с корицей и ванилью

Ингредиенты:

  • 400 г тыквы, перебитой блендером
  • 150 г сахара
  • 4 желтка и 1 целое яйцо
  • 100 г сливочного масла
  • 100 мл молока или сливок
  • щепотка соды
  • щепотка лимонной кислоты
  • ванилин – на кончике ножа
  • щепотка молотой корицы
  • полбанки несладкого йогурта
  • 600 г муки

Рецепт приготовления

Яйца взбить вместе с сахаром добела. Добавить растопленное сливочное масло и тыквенное пюре, перемешать.

Влить молоко или сливки, добавить йогурт.

Всыпать просеянную муку, добавить соду, лимонную кислоту, ванилин или сахар. Перемешать.

Выкладывая тесто ложкой, выпекать вафли на средней мощности вафельницы примерно по три минуты.

Пряные тыквенные вафли с кукурузной мукой

Ингредиенты:

  • 2/3 стакана тыквенного пюре
  • 2/3 стакана густого йогурта без добавок
  • 2 крупных яйца, разделенных на белки и желтки
  • 40 г сливочного масла, растопленного
  • щепотка соли
  • 1 ч.л.разрыхлителя
  • 1/2 ч.л.соды
  • 1-2 ч.л.корицы
  • 1 ч.л.ванильного экстракта
  • 1/8 ч.л.молотого имбиря
  • 1/8 ч.л.молотого мускатного ореха
  • 1-2 ч.л. тертой цедры апельсина
  • 1/3 стакана коричневого (или обычного) сахара
  • 1 стакан обычной муки
  • 1/4 стакана кукурузной муки (или заменить обычной)

Рецепт приготовления:

Яичные белки взбить со щепоткой соли до мягких пиков. Отставить в сторону.

Тыквенное пюре, йогурт, яичные желтки и сахар перемешать венчиком. Влить растопленное масло, добавить апельсиновую цедру и ванильный экстракт, перемешать.

Муку и остальные сухие ингредиенты просеять вместе и добавить к жидкой смеси. Перемешать венчиком. Аккуратно, с помощью лопатки, добавить взбитые в пену белки и осторожно перемешать.

Разогретую вафельницу смазать маслом и выпекать вафли до золотистой корочки.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!

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Все по теме:

Вафли, Еда, Завтрак, Питание, Рецепт, Рецепт дня, тыквенные вафли.
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