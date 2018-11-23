Рецепт дня: печенье "Персик"

Сладкое и яркое печенье в форме персика – в самый раз к утреннему чаю в ноябре. Настоящий антидепрессант. Рецепт шеф-повара Максима Виноградова
Ингредиенты:
Мука 2,5 стак.
Вареная сгущенка 100 г
Сливочное масло 100 г
Яйца 2 шт.
Сметана 3 ст.л.
Разрыхлитель для теста 1 ч.л.
Свекольный сок 0,5 стак.
Морковный сок 0,5 стак.
Сахар 4 ст.л.
Приготовление
1. Сливочное масло смешать с сахаром и яйцами, добавить сметану, муку и разрыхлитель. Замесить тесто, поставить в холодильник на 20 мин.
2. Охлажденное тесто разделить на шарики, выложить на противень и выпекать 10–12 мин при температуре 200 °С. 3. Затем охладить, смазать половинки "персика" сгущенкой и соединить между собой.
4. Печенье смочить морковным и свекольным соком, обвалять в сахаре.
Приятного аппетита!