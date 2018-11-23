Рецепт дня: печенье "Персик"

Пирожное "Персик" - необычный десерт из песочного теста.

Сладкое и яркое печенье в форме персика – в самый раз к утреннему чаю в ноябре. Настоящий антидепрессант. Рецепт шеф-повара Максима Виноградова

Ингредиенты:

Мука 2,5 стак.

Вареная сгущенка 100 г

Сливочное масло 100 г

Яйца 2 шт.

Сметана 3 ст.л.

Разрыхлитель для теста 1 ч.л.

Свекольный сок 0,5 стак.

Морковный сок 0,5 стак.

Сахар 4 ст.л.

Приготовление

1. Сливочное масло смешать с сахаром и яйцами, добавить сметану, муку и разрыхлитель. Замесить тесто, поставить в холодильник на 20 мин.

2. Охлажденное тесто разделить на шарики, выложить на противень и выпекать 10–12 мин при температуре 200 °С. 3. Затем охладить, смазать половинки "персика" сгущенкой и соединить между собой.

4. Печенье смочить морковным и свекольным соком, обвалять в сахаре.

Приятного аппетита!