Рецепт дня: пирог песочный с вареньем

Как приготовить вкусный пирог с вареньем.

Этот пирог готовят очень бистро и без всяких сложностей. Вы будете довольны процессом.

Ингредиенты:

Яйцо куриное 2 штуки

Пшеничная мука 3 стакана

Маргарин 200 г

Сахар 1 стакан

Ванилин на кончике ножа

Разрыхлитель 1 чайная ложка

Варенье 200 г

Приготовление:

1. Растапливаем на водяной бане маргарин или сливочное масло. Охлаждаем его. Ставим разогреваться до 200 градусов духовку. Высыпаем в миску сахар, выливаем к нему растопленное масло, ванилин, разбиваем яйца и тщательно все мешаем.

2. Смешиваем пшеничную муку с разрыхлитель и начинаем её постепенно вводить в полученную в миске массу. Замешиваем крутое тесто и делим его на две неравные части. Часть которая будет меньшой кладем на час в морозильник.

3. Теперь выкладываем вторую часть равномерно на противень и кладем поверху слой варенья. Ровняем его аккуратно ложкой. После этого достаем вторую часть теста с морозилки и натираем его через крупную терку на варенье. Ставим противень на 20 минут в духовку. По истечению времени достаем песочный пирог из духовки и подаем теплым к столу.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!