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Рецепт дня: пирог песочный с вареньем

Рецепт дня: пирог песочный с вареньем
07:01 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: pixabay.com

Как приготовить вкусный пирог с вареньем.

Этот пирог готовят очень бистро и без всяких сложностей. Вы будете довольны процессом. 

Ингредиенты: 

  • Яйцо куриное 2 штуки
  • Пшеничная мука 3 стакана
  • Маргарин 200 г
  • Сахар 1 стакан
  • Ванилин на кончике ножа
  • Разрыхлитель 1 чайная ложка
  • Варенье 200 г

Приготовление: 

1. Растапливаем на водяной бане маргарин или сливочное масло. Охлаждаем его. Ставим разогреваться до 200 градусов духовку. Высыпаем в миску сахар, выливаем к нему растопленное масло, ванилин, разбиваем яйца и тщательно все мешаем.

2. Смешиваем пшеничную муку с разрыхлитель и начинаем её постепенно вводить в полученную в миске массу. Замешиваем крутое тесто и делим его на две неравные части. Часть которая будет меньшой кладем на час в морозильник.

3. Теперь выкладываем вторую часть равномерно на противень и кладем поверху слой варенья. Ровняем его аккуратно ложкой. После этого достаем вторую часть теста с морозилки и натираем его через крупную терку на варенье. Ставим противень на 20 минут в духовку. По истечению времени достаем песочный пирог из духовки и подаем теплым к столу.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

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