Рецепт дня: пирог песочный с вареньем

Этот пирог готовят очень бистро и без всяких сложностей. Вы будете довольны процессом.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Растапливаем на водяной бане маргарин или сливочное масло. Охлаждаем его. Ставим разогреваться до 200 градусов духовку. Высыпаем в миску сахар, выливаем к нему растопленное масло, ванилин, разбиваем яйца и тщательно все мешаем.
2. Смешиваем пшеничную муку с разрыхлитель и начинаем её постепенно вводить в полученную в миске массу. Замешиваем крутое тесто и делим его на две неравные части. Часть которая будет меньшой кладем на час в морозильник.
3. Теперь выкладываем вторую часть равномерно на противень и кладем поверху слой варенья. Ровняем его аккуратно ложкой. После этого достаем вторую часть теста с морозилки и натираем его через крупную терку на варенье. Ставим противень на 20 минут в духовку. По истечению времени достаем песочный пирог из духовки и подаем теплым к столу.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!