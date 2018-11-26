Рецепт дня: шоколадный брауни

Самый популярный пирог - классический брауни с легкостью может приготовить любая хозяйка в домашних условиях.

Один из самых популярных десертов в мире — брауни — был придуман в 1893 году на кухне легендарного отеля Palmer House в Чикаго. Этот пирог там пекут до сих пор по оригинальному рецепту, покрывая сверху абрикосовой глазурью. В домашней версии, впрочем, у брауни получается такая изумительная сахарная корочка, что глазировать ее было бы преступлением. У традиционных шоколадных брауни ванильный аромат, хрустящая корочка и влажная серединка. В торт также добавляют грецкие орехи или фисташки, а еще клюкву.

Шоколадный брауни

Ингредиенты:

Темный шоколад - 100 г

Сливочное масло - 180 г

Коричневый сахар - 200 г

Яйцо куриное - 4 штуки

Пшеничная мука - 100 г

Грецкие орехи - 100 г

Приготовление:

1. Шоколад разломать на кусочки и вместе со сливочным маслом растопить на водяной бане, не переставая все время помешивать лопаткой или деревянной ложкой. Получившийся густой шоколадный соус снять с водяной бани и оставить остывать.

2. Тем временем смешать яйца со ста граммами коричневого сахара: яйца разбить в отдельную миску и взбить, постепенно добавляя сахар. Взбивать можно при помощи миксера или вручную — как больше нравится, — но не меньше двух с половиной-трех минут.

3. Острым ножом на разделочной доске порубить грецкие орехи. Предварительно их можно поджарить на сухой сковороде до появления аромата, но это необязательная опция.

4. В остывший растопленный со сливочным маслом шоколад аккуратно добавить оставшийся сахар, затем муку и измельченные орехи и все хорошо перемешать венчиком.

5. Затем влить сахарно-яичную смесь и тщательно смешать с шоколадной массой. Цвет у теста должен получиться равномерным, без разводов.

6. Разогреть духовку до 200 градусов. Дно небольшой глубокой огнеупорной формы выстелить листом бумаги для выпечки или калькой. Перелить тесто в форму. Поставить в духовку и выпекать двадцать пять — тридцать минут до появления сахарной корочки.

7. Готовый пирог вытащить из духовки, дать остыть и нарезать на квадратики острым ножом или ножом для пиццы — так кусочки получатся особенно ровными.

8. Подавать брауни можно просто так, а можно посыпать сверху сахарной пудрой или разложить квадратики по тарелкам и украсить каждую порцию шариком ванильного мороженого.