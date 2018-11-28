Рецепт дня: имбирное печенье

Издавна имбирное печенье считалось новогодним лакомством, второе название блюда - рождественский пряник.

Имбирное печенье можно хранить в закрытой банке до нескольких месяцев. Приготовить имбирное печенье очень просто и под силу любой хозяйке, даже начинающей.

Вам понадобится: (на 35 порций)

Масло сливочное - 200 г

Яйца - 3 шт.

Сахар - 10 ст. л.

Корица - 2,5 ч. л.

Имбирь молотый - 1,5 ч. л.

Мука - сколько уйдет

Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Приготовление:

1. Чтобы приготовить имбирные пряники, подготавливаем ингредиенты.

2. Сначала делаем тесто для имбирных пряников. Для этого размягчённое сливочное масло перетираем с сахаром.

3. Далее добавляем яйца и хорошо все перемешиваем, чтобы все ингредиенты соединились между собой.

4. После добавляем имбирь и корицу, еще раз все хорошо перемешиваем.

5. Как только все перемешали, добавляем муку. Сначала добавляем 3 ст. л. и разрыхлитель, перемешиваем. Далее добавляем муку по 1 ст. л., пока не вымесим тесто.

6. Тесто не должно быть тугое, оно должно быть мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Как только вымесили тесто, накрываем его пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

7. По истечении этого времени достаем тесто из холодильника, отрываем от него небольшую часть, катаем в руке, после присыпаем стол и скалку мукой и начинаем раскатывать тесто, раскатываем не очень тонко.

8. С помощью формочек для печенья или трафарета вырезаем печенье.

9. Выкладываем на противень, предварительно смазав его небольшим количеством подсолнечного масла. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 10 минут, но так как у всех духовки разные, за ними нужно следить, чтобы они не подгорели.

10. Даем печенью полностью остыть и посыпаем сахарной пудрой или украшаем глазурью - тут уже все зависит от Вашей фантазии. Имбирные пряники готовы.

Фото: russianfood

Приятного аппетита!