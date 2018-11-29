Скачать
Четверг, 29.11.2018
Трамп пообещал разобраться с инцидентом в Керченском проливе
Трамп пообещал разобраться с инцидентом в Керченском проливе
Порошенко с директором МВФ обсудили ключевые показатели государственного бюджета
Порошенко с директором МВФ обсудили ключевые показатели государственного бюджета
Лига чемпионов: результаты матчей 28 ноября
Лига чемпионов: результаты матчей 28 ноября
Красивые портреты девушек, на которые хочеться долго любоваться (Фото)
Красивые портреты девушек, на которые хочеться долго любоваться (Фото)

Рецепт дня: постные макароны с печеными перцами и красным луком

Рецепт дня: постные макароны с печеными перцами и красным луком
07:49 Сегодня Телеграф

Сегодняшний рецепт — итальянская паста с печеными перцами и красным луком.

Эти макароны со средиземноморской классикой — печеными перцами. Кстати, итальянцы делают с печеными перцами брускеты — небольшие бутербродики, салаты, в том числе знаменитую панцанеллу с черствым хлебом.

Постные макароны с печеными перцами и красным луком

Ингредиенты:

  • большая красная луковица
  • два зубчика чеснока
  • 4 болгарских перца разных цветов
  • небольшой пучок петрушки, порубить
  • 3-4 столовые ложки оливкового масла
  • соль, свежемолотый черный перец
  • упаковка пенне

Приготовление:

1. Противень застелите фольгой, выложите на противень перцы и поставьте в разогретую духовку примерно на 40 минут. Перцы станут мягкими, а кожица должна потемнеть и скукожиться. Достаньте, дайте немного остыть и счистите кожицу. Еще можно положить теплые перцы в пластиковый пакет, туго завязать и оставить минут на 20. После этого кожицу снять будет очень просто.

2. Поставьте кастрюлю с водой для пасты. Когда закипит, положите пасту и варите как написано на упаковке. Когда будет готова, откиньте на дурлшаг.

3. Лук порежьте полукольцами, чеснок порежьте довольно мелко.

4. Разогрейте в сковороде оливковое масло, обжарьте лук до полупрозрачности. В это время порежьте очищенные перцы. Добавьте к луку чеснок, а через полминуты перцы. Перемешайте и через пару минут добавьте к овощам рубленную петрушку.

5. Приправьте солью и перцем, соедините с пастой, хорошенько перемешайте и раскладывайте по тарелкам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Рецепт, Перец, Макароны, Паста, Лук, Рецепт дня, Рождественский пост 2018, Постные макароны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Керченской трагедия: тело стрелка кремировали и тайно похоронили
02 Древние наскальные рисунки могут оказаться изображением космической катастрофы
03 Ученые рассказали страшную новость о львах
04 Киев передал Будапешту проект соглашения о гражданстве
05 Порошенко ответил на версию Путина о событиях в море
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Андреевскую церковь передали Вселенскому патриархату
Андреевскую церковь передали Вселенскому патриархату
До -15 мороза в конце осени: синоптики дали &quot;холодный&quot; прогноз погоды
До -15 мороза: синоптики дали "холодный" прогноз
Нацгвардия частично перейдет в подчинение ВСУ
Нацгвардия частично перейдет в подчинение ВСУ
Рецепт дня: постные макароны с печеными перцами и красным луком
Рецепт дня: постные макароны с печеными перцами и красным луком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь