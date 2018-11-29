Рецепт дня: постные макароны с печеными перцами и красным луком

Сегодняшний рецепт — итальянская паста с печеными перцами и красным луком.

Эти макароны со средиземноморской классикой — печеными перцами. Кстати, итальянцы делают с печеными перцами брускеты — небольшие бутербродики, салаты, в том числе знаменитую панцанеллу с черствым хлебом.

Постные макароны с печеными перцами и красным луком

Ингредиенты:

большая красная луковица

два зубчика чеснока

4 болгарских перца разных цветов

небольшой пучок петрушки, порубить

3-4 столовые ложки оливкового масла

соль, свежемолотый черный перец

упаковка пенне

Приготовление:

1. Противень застелите фольгой, выложите на противень перцы и поставьте в разогретую духовку примерно на 40 минут. Перцы станут мягкими, а кожица должна потемнеть и скукожиться. Достаньте, дайте немного остыть и счистите кожицу. Еще можно положить теплые перцы в пластиковый пакет, туго завязать и оставить минут на 20. После этого кожицу снять будет очень просто.

2. Поставьте кастрюлю с водой для пасты. Когда закипит, положите пасту и варите как написано на упаковке. Когда будет готова, откиньте на дурлшаг.

3. Лук порежьте полукольцами, чеснок порежьте довольно мелко.

4. Разогрейте в сковороде оливковое масло, обжарьте лук до полупрозрачности. В это время порежьте очищенные перцы. Добавьте к луку чеснок, а через полминуты перцы. Перемешайте и через пару минут добавьте к овощам рубленную петрушку.

5. Приправьте солью и перцем, соедините с пастой, хорошенько перемешайте и раскладывайте по тарелкам.