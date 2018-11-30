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Рецепт дня: постный борщ с капустой и фасолью

Рецепт дня: постный борщ с капустой и фасолью
07:14 Сегодня Телеграф

Как приготовить вкусный постный борщ с капустой и фасолью в Рождественский пост 2018.

В среду, 28 ноября, у православных и грекокатоликов начался Рождественский, или Филиппов пост. С этого дня у верующих не будет на столе продуктов животного происхождения. В течение 40 дней, до самого Рождества Христова, не употребляют мяса, сливочного масла и других молочных продуктов, а также яиц. Поэтому предлагаем рецепт постного борща с фасолью.

Постный борщ с капустой и фасолью

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана белой фасоли
  • 2,5 л воды
  • 1 шт. свеклы
  • 1 шт. моркови
  • 1 шт. лук репчатого
  • 2-3 шт. картофеля
  • 1/4 часть капусты белокочанной
  • 1-2 ст. л. томатной пасты
  • 6 ст. л. масла растительного
  • Соль, лавровый лист, зелень по вкусу

Приготовление:

1. Фасоль промыть и залить с вечера холодной водой (2,5 л). На следующий день в этой же воде отварить ее до готовности.

2. Пока варится фасоль, очистить и помыть лук и морковь. Лук нарезать кубиками. Морковь натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Картофель очистить, помыть и нарезать кубиками. Капусту нарезать тонкой соломкой.

3. Когда фасоль сварилась, добавить в кастрюлю лук, картофель, морковь и капусту. Варить около 15 минут.

4. Свеклу очистить, помыть и нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке. Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить свеклу. Тушить на среднем огне, помешивая, 5-7 минут. Затем добавить томат-пасту, перемешать и тушить 3-4 минуты.

5. Выложить свеклу с томатом в борщ. Посолить, поперчить и добавить лавровый лист. Варить постный борщ с фасолью на самом маленьком огне под крышкой 5-10 минут.

6. Снять с огня. Дать борщу настояться 20-30 минут под крышкой.

7. Помыть и мелко нарезать зелень. Добавить зелень в борщ. Постный борщ с фасолью готов. Подавать с чесноком.

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Питание, Рецепт, Борщ, Капуста, Фасоль, Рецепт дня.
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