Рецепт дня: постный борщ с капустой и фасолью

Как приготовить вкусный постный борщ с капустой и фасолью в Рождественский пост 2018.

В среду, 28 ноября, у православных и грекокатоликов начался Рождественский, или Филиппов пост. С этого дня у верующих не будет на столе продуктов животного происхождения. В течение 40 дней, до самого Рождества Христова, не употребляют мяса, сливочного масла и других молочных продуктов, а также яиц. Поэтому предлагаем рецепт постного борща с фасолью.

Постный борщ с капустой и фасолью

Ингредиенты:

0,5 стакана белой фасоли

2,5 л воды

1 шт. свеклы

1 шт. моркови

1 шт. лук репчатого

2-3 шт. картофеля

1/4 часть капусты белокочанной

1-2 ст. л. томатной пасты

6 ст. л. масла растительного

Соль, лавровый лист, зелень по вкусу

Приготовление:

1. Фасоль промыть и залить с вечера холодной водой (2,5 л). На следующий день в этой же воде отварить ее до готовности.

2. Пока варится фасоль, очистить и помыть лук и морковь. Лук нарезать кубиками. Морковь натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Картофель очистить, помыть и нарезать кубиками. Капусту нарезать тонкой соломкой.

3. Когда фасоль сварилась, добавить в кастрюлю лук, картофель, морковь и капусту. Варить около 15 минут.

4. Свеклу очистить, помыть и нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке. Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить свеклу. Тушить на среднем огне, помешивая, 5-7 минут. Затем добавить томат-пасту, перемешать и тушить 3-4 минуты.

5. Выложить свеклу с томатом в борщ. Посолить, поперчить и добавить лавровый лист. Варить постный борщ с фасолью на самом маленьком огне под крышкой 5-10 минут.

6. Снять с огня. Дать борщу настояться 20-30 минут под крышкой.

7. Помыть и мелко нарезать зелень. Добавить зелень в борщ. Постный борщ с фасолью готов. Подавать с чесноком.