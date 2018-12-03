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Рецепт дня: творожный чизкейк без выпечки

Рецепт дня: творожный чизкейк без выпечки
08:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Рецепт нежного творожного чизкейка без выпечки.

Ингредиенты для "Творожный чизкейк без выпечки":

Творог нежирный — 500 г

Масло сливочное — 150 г

Сливки жирные — 200 мл

Желатин — 20 г

Сахар — 150 г

Приготовление:

Подготовить желатин: залить его водой (100 мл) и оставить на 60 минут.

Тем временем заняться нижним слоем чизкейка: масло растопить, печенье измельчить в крошку. Выложить из смеси печенья с маслом нижний слой чизкейка и отправить форму в холодильник.

Разбухший желатин нагреть, но не дать ему закипеть, оставить остывать.

Сливки взбить с сахаром, ввести творог и перемешать до однородности.

Осторожно ввести желатин и снова перемешать.

Выложить творожно-сливочную массу на слой из печенья. Чизкейк из творога без выпечки должен постоять в холодильнике около 4 часов.

Приятного аппетита!

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Все по теме:

Питание, Рецепт, Еда, Творог, Приготовление, Чизкейк, Творожный чизкейк, Без приготовления.
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