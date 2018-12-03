Рецепт дня: творожный чизкейк без выпечки

Ингредиенты для "Творожный чизкейк без выпечки":
Творог нежирный — 500 г
Масло сливочное — 150 г
Сливки жирные — 200 мл
Желатин — 20 г
Сахар — 150 г
Приготовление:
Подготовить желатин: залить его водой (100 мл) и оставить на 60 минут.
Тем временем заняться нижним слоем чизкейка: масло растопить, печенье измельчить в крошку. Выложить из смеси печенья с маслом нижний слой чизкейка и отправить форму в холодильник.
Разбухший желатин нагреть, но не дать ему закипеть, оставить остывать.
Сливки взбить с сахаром, ввести творог и перемешать до однородности.
Осторожно ввести желатин и снова перемешать.
Выложить творожно-сливочную массу на слой из печенья. Чизкейк из творога без выпечки должен постоять в холодильнике около 4 часов.
Приятного аппетита!