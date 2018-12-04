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Рецепт дня: ароматная итальянская паста

Рецепт дня: ароматная итальянская паста
07:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Если вы любите итальянскую кухню, то наверняка хотя бы раз пробовали приготовить пасту.

Вариаций на эту тему итальянской пасты сегодня очень много: и с мясом, и вегетарианская, и с большим количеством зелени. Но есть один рецепт, который является базовым – итальянская паста (Italian wonderpot). Для приготовления требуется лишь один сотейник (или небольшая кастрюля) и минимум ингредиентов.

Ингредиенты для пасты Italian wonderpot:

400 гр спагетти (феттуччине, толстой лапши);

0,9 л овощного бульона или простой воды;

2 ст. л. растительного масла (лучше оливкового);

200 гр шпината;

800 гр помидоров, можно консервированных;

1 средняя луковица, нарезанная;

4 зубчика чеснока, нарезанных;

1/2 ст. л. базилика, орегано, 1/4 ч. л. красного перца, соль по вкусу (можно заменить готовой смесью «Итальянские» или «Прованские травы»).

50 гр сыра (по желанию).

Приготовление:

1. Приготовление очень простое, не потребуется даже сливать жидкость и перекладывать спагетти в сковороду:

2. Поместить в сотейник все ингредиенты, кроме сыра, залить овощным бульоном или простой подсоленной водой.

3. Довести до кипения, уменьшить огонь до среднего и дождаться почти полного выкипания жидкости.

4. В течение 10-15 мин большая часть жидкости впитается в макароны, и овощи будут готовы. В конце чаще перемешивайте, чтобы макароны не прилипали ко дну.

5. Сервируйте сыром для подачи.

Приятного аппетита!

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Рецепт, Приготовление, Спагетти, итальянская паста, Italian wonderpot.
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