Рецепт дня: простой шоколадный пирог

Ингредиенты
Как приготовить "Простой шоколадный пирог":
Яйца и 200 г сахара соединить в глубокой миске.
Взбить яйца с сахаром в пену, добавить 200 г сметаны, еще раз взбить.
Просеять сухие ингрединты к жидким.
Замесить гладкое однородное тесто. Вылить тесто в форму и выпекать в духовке, разогретой до 180С около 30 мин до сухой спички.
Для крема соединить в ковшике 250 г сметаны, 100 г сахара и 2 ст. л. какао-порошка.
На медленном огне довести до однородного гладкого состояния, снять с огня, добавить масло, размешать.
Готовый корж остудить, разрезать на 2 части.
Промазать нижний корж частью крема.
Накрыть вторым коржом, сверху смазать остальным кремом. Поставить пирог в холодильник для застывания крема.
Приятного аппетита!