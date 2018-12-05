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Рецепт дня: простой шоколадный пирог

Рецепт дня: простой шоколадный пирог
07:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Простой и вкусный шоколадный пирог из самых доступных продуктов.

Ингредиенты

  • Яйцо куриное 3 шт
  • Сахар 300 г
  • Сметана 450 г
  • Мука пшеничная высшего сорта 200 г
  • Какао 5 ст. л
  • Масло сливочное 50 г
  • Разрыхлитель теста 1 ч. л.

Как приготовить "Простой шоколадный пирог":

Яйца и 200 г сахара соединить в глубокой миске.

Взбить яйца с сахаром в пену, добавить 200 г сметаны, еще раз взбить.

Просеять сухие ингрединты к жидким.

Замесить гладкое однородное тесто. Вылить тесто в форму и выпекать в духовке, разогретой до 180С около 30 мин до сухой спички.

Для крема соединить в ковшике 250 г сметаны, 100 г сахара и 2 ст. л. какао-порошка.

На медленном огне довести до однородного гладкого состояния, снять с огня, добавить масло, размешать.

Готовый корж остудить, разрезать на 2 части.

Промазать нижний корж частью крема.

Накрыть вторым коржом, сверху смазать остальным кремом. Поставить пирог в холодильник для застывания крема.

Приятного аппетита!

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Рецепт, Пирог, Сладость, Десерт, Приготовление, Шоколадный пирог.
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