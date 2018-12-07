Рецепт дня: вкусная курица, запеченная целиком в духовке

Курица, запеченная целиком, очень эффектное горячее блюдо, при этом не требующее больших усилий в приготовлении.
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Как приготовить курицу в духовке целиком?
Курицу выпотрошить, удалить оставшиеся перья, срезать лишний жир (по желанию), вырезать сзади жировик, вымыть и обсушить.
Очистить чеснок.
Подготовить майонез (или сметану) и специи.
Включить духовку (установить температуру 180 градусов).
Курицу посолить и поперчить - снаружи и изнутри.
Выдавить 1 зубчик чеснока.
Натереть курицу майонезом (2 ст. л.) и давленым чесноком.
Два целых зубка чеснока вложить внутрь курицы.
Уложить курицу на противень, можно добавить немного воды. (При желании можно связать ножки курицы.)
Сверху закрыть фольгой. Запекать в духовке в течение 1 часа.
После этого фольгу снять, налить в противень немного воды, а курицу обмазать 1 ст. л. майонеза (или сметаны). Снова поставить в духовку, не накрывая. Запекать до готовности и румяной корочки еще 30-40 минут.
(В процессе запекания можно обмазывать курицу небольшим количеством майонеза или сметаны и поливать образовавшимся соком два-три раза, примерно через каждые 10 минут.)
Если курица слишком быстро зажаривается сверху, а внутри еще не готова, можно снова закрыть противень фольгой.
Готовность курицы можно проверить с помощью специального термометра для запекания мяса - нужно проколоть тушку в области грудки, если температура внутри мяса достигла 85 градусов Цельсия, курица считается готовой. Также можно проколоть самую мясистую часть тушки вилкой или зубочисткой – если сок не вытекает или вытекает светлый и прозрачный сок, то курица готова.
Выложить запеченную курицу на блюдо и украсить зеленью.
Оставить курицу "отдохнуть" на 10 минут (чтобы соки равномерно распределились), а затем разрезать.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!