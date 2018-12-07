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Рецепт дня: вкусная курица, запеченная целиком в духовке

Рецепт дня: вкусная курица, запеченная целиком в духовке
07:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Этот рецепт один из самых легких и не затратных видов приготовления курицы.

Курица, запеченная целиком, очень эффектное горячее блюдо, при этом не требующее больших усилий в приготовлении.

Продукты:

  • курица (1,5 кг) 1 шт.
  • соль (по вкусу) 1-1.5 ч. ложки
  • майонез 3 ст. ложки
  • или сметана 3 ст. ложки
  • чеснок 3 зубчика
  • перец чёрный по вкусу
  • зелень для украшения по вкусу

Как приготовить курицу в духовке целиком?

Курицу выпотрошить, удалить оставшиеся перья, срезать лишний жир (по желанию), вырезать сзади жировик, вымыть и обсушить.

Очистить чеснок.

Подготовить майонез (или сметану) и специи.

Включить духовку (установить температуру 180 градусов).

Курицу посолить и поперчить - снаружи и изнутри.

Выдавить 1 зубчик чеснока.

Натереть курицу майонезом (2 ст. л.) и давленым чесноком.

Два целых зубка чеснока вложить внутрь курицы.

Уложить курицу на противень, можно добавить немного воды. (При желании можно связать ножки курицы.)

Сверху закрыть фольгой. Запекать в духовке в течение 1 часа.

После этого фольгу снять, налить в противень немного воды, а курицу обмазать 1 ст. л. майонеза (или сметаны). Снова поставить в духовку, не накрывая. Запекать до готовности и румяной корочки еще 30-40 минут.

(В процессе запекания можно обмазывать курицу небольшим количеством майонеза или сметаны и поливать образовавшимся соком два-три раза, примерно через каждые 10 минут.)

Если курица слишком быстро зажаривается сверху, а внутри еще не готова, можно снова закрыть противень фольгой.

Готовность курицы можно проверить с помощью специального термометра для запекания мяса - нужно проколоть тушку в области грудки, если температура внутри мяса достигла 85 градусов Цельсия, курица считается готовой. Также можно проколоть самую мясистую часть тушки вилкой или зубочисткой – если сок не вытекает или вытекает светлый и прозрачный сок, то курица готова.

Выложить запеченную курицу на блюдо и украсить зеленью.

Оставить курицу "отдохнуть" на 10 минут (чтобы соки равномерно распределились), а затем разрезать.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

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Все по теме:

Питание, Рецепт, Мясо, Еда, Блюдо, Праздники, Приготовление, Новый год 2019, курица в духовке.
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