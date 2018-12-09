Рецепт дня: вареники с грибами

Ингредиенты:
Приготовление:
1. Смешайте муку, молоко (240 мл), соль, яйцо. Тщательно замесите тесто и оставьте на 30 минут.
2. Картофель очистите и вымойте. Сварите в подсоленной воде. Слейте воду, добавьте теплое молоко (100 мл), масло и начните делать пюре.
3. Лук почистите и мелко нашинкуйте. Отправьте на сковороду грибы, чтобы с тех ушла вся лишняя жидкость. Подом добавьте масло и лук и обжарьте до золотого цвета. Добавьте к пюре.
4. Засыпьте поверхность мукой и раскатайте тесто, вырежите круги и слепите вареники.
5. Отправьте вариться до готовности или заморозьте.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!