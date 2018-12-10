Рецепт дня: шоколадные кексы с жидкой сахарной начинкой

Шоколадный фондан, а по-простому шоколадный кекс с жидкой начинкой смело можно назвать одним из самых вкусных в мире. Изобретенный во Франции, он словно впитал в себя всю оригинальность кухни этой страны.
Шоколадный Фондан
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Разогреваем духовку до 200 градусов.
2. Разламываем темный шоколад (70% какао), масло нарезаем кусочками. Растапливаем шоколад с маслом на паровой бане, тщательно перемешивая. Доводим до однородной консистенции и даем немного остыть.
3. Взбиваем миксером до образования пены 2 целых яйца, желтки и сахар.
4. Соединяем яично-сахарную смесь и шоколадную, добавляем муку и соль. Перемешиваем до однородности.
5. В формочки, смазанные сливочным маслом, выливаем тесто и ставим в духовку на 7–10 минут. Края теста должны пропечься, а начинка остаться жидкой.