Рецепт дня: шоколадные кексы с жидкой сахарной начинкой

Мало что может сравниться по вкусу с качественным шоколадным десертом — кексом.

Шоколадный фондан, а по-простому шоколадный кекс с жидкой начинкой смело можно назвать одним из самых вкусных в мире. Изобретенный во Франции, он словно впитал в себя всю оригинальность кухни этой страны.

Шоколадный Фондан

Ингредиенты:

Яичный желток - 3 штуки

Сливочное масло - 100 г

Яйцо куриное - 2 штуки

Черный шоколад 70% - 200 г

Сахар - 50 г

Соль - ¼ чайной ложки

Пшеничная мука - 60 г

Приготовление:

1. Разогреваем духовку до 200 градусов.

2. Разламываем темный шоколад (70% какао), масло нарезаем кусочками. Растапливаем шоколад с маслом на паровой бане, тщательно перемешивая. Доводим до однородной консистенции и даем немного остыть.

3. Взбиваем миксером до образования пены 2 целых яйца, желтки и сахар.

4. Соединяем яично-сахарную смесь и шоколадную, добавляем муку и соль. Перемешиваем до однородности.

5. В формочки, смазанные сливочным маслом, выливаем тесто и ставим в духовку на 7–10 минут. Края теста должны пропечься, а начинка остаться жидкой.