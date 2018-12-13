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Рецепт дня: Закусочный "Наполеон" с сыром, ветчиной и ананасом

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Рецепт дня: Закусочный &quot;Наполеон&quot; с сыром, ветчиной и ананасом
07:38 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

"Наполеон" не обычный, он украсит и разнообразит любое застолье, а также порадует своим восхитительным вкусом и сочетанием мягкой, нежной кремовой прослойки, с рассыпчатыми, слоеными коржами.

"Наполеон" приготовлен , как закусочный торт с ветчиной, ананасом и грецким орехом. При этом торт прост в приготовлении, а для ускорения процесса пеку его из готового слоеного теста.

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное бездрожжевое – 300 г
  • Сыр с голубой плесенью – 150 г
  • Ветчина – 100 г
  • Ананас консервированный – 75 г
  • Орехи грецкие – 40 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Сливки - 50 мл
  • Яйцо – 1 шт.

Приготовление:

1. Подготовим ингредиенты для слоеного закусочного торта "Наполеон" с сыром, ветчиной и ананасами. Если вы не большой любитель сыра с плесенью, можете заменить его сливочным сыром или сыром бри. Готовое магазинное слоеное тесто следует достать из морозильной камеры заранее, чтобы оно оттаяло.

2. Разложим пласт слоеного теста на противне и нарежем прямоугольниками. Я буду делать закусочный торт в 4 слоя, 2 коржа буду использовать для обсыпки торта, поэтому у меня 6 прямоугольников. Форма коржей - не принципиальна, можно сделать и круглый торт, и квадратный, по вашему желанию.

3. Смазываем все коржи взбитым яйцом, вилкой делаем частые проколы по поверхности теста, чтобы в процессе выпечки коржи сохранили свою ровную поверхность. Отправляем противень с коржами в духовку, разогретую до 190 градусов, на 15-20 минут.

4. Готовые коржи достаем из духовки и даем им полностью остыть.

5. Тем временем приготовим начинку для закусочного торта "Наполеон". Сыр с плесенью раскрошим руками в мелкую крошку. Добавим сливки.

6. Добавим к сыру чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо все перемешаем до получения однородной массы.

7. Ветчину нарежем очень мелким кубиком.

8. Грецкие орехи мелко порубим ножом или растолчем в ступке.

9. Из банки с ананасом сольем жидкость и нарежем ананас мелким кубиком.

10. К сыру с чесноком добавим ветчину, орехи и ананас.

11. Еще раз все перемешаем. Начинка для слоеного закусочного торта готова!

12. Коржи, которые будут использоваться для обсыпки торта, откладываем в сторону. Распределяем на первом корже равномерно 2 ст. л. начинки.

13. Накрываем начинку следующим коржом и таким образом собираем закусочный "Наполеон" с сыром, ветчиной и ананасом.

14. Оставшиеся коржи измельчаем в крошку.

15. Обсыпаем верх и бока слоеного торта полученной крошкой. Отправляем закусочный торт на 30-40 минут (можно и на пару часов) в холодильник.

16. Закусочный торт "Наполеон" с сыром, ветчиной и ананасом готов!

Приятного аппетита!

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