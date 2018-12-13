Рецепт дня: Закусочный "Наполеон" с сыром, ветчиной и ананасом

"Наполеон" приготовлен , как закусочный торт с ветчиной, ананасом и грецким орехом. При этом торт прост в приготовлении, а для ускорения процесса пеку его из готового слоеного теста.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Подготовим ингредиенты для слоеного закусочного торта "Наполеон" с сыром, ветчиной и ананасами. Если вы не большой любитель сыра с плесенью, можете заменить его сливочным сыром или сыром бри. Готовое магазинное слоеное тесто следует достать из морозильной камеры заранее, чтобы оно оттаяло.
2. Разложим пласт слоеного теста на противне и нарежем прямоугольниками. Я буду делать закусочный торт в 4 слоя, 2 коржа буду использовать для обсыпки торта, поэтому у меня 6 прямоугольников. Форма коржей - не принципиальна, можно сделать и круглый торт, и квадратный, по вашему желанию.
3. Смазываем все коржи взбитым яйцом, вилкой делаем частые проколы по поверхности теста, чтобы в процессе выпечки коржи сохранили свою ровную поверхность. Отправляем противень с коржами в духовку, разогретую до 190 градусов, на 15-20 минут.
4. Готовые коржи достаем из духовки и даем им полностью остыть.
5. Тем временем приготовим начинку для закусочного торта "Наполеон". Сыр с плесенью раскрошим руками в мелкую крошку. Добавим сливки.
6. Добавим к сыру чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо все перемешаем до получения однородной массы.
7. Ветчину нарежем очень мелким кубиком.
8. Грецкие орехи мелко порубим ножом или растолчем в ступке.
9. Из банки с ананасом сольем жидкость и нарежем ананас мелким кубиком.
10. К сыру с чесноком добавим ветчину, орехи и ананас.
11. Еще раз все перемешаем. Начинка для слоеного закусочного торта готова!
12. Коржи, которые будут использоваться для обсыпки торта, откладываем в сторону. Распределяем на первом корже равномерно 2 ст. л. начинки.
13. Накрываем начинку следующим коржом и таким образом собираем закусочный "Наполеон" с сыром, ветчиной и ананасом.
14. Оставшиеся коржи измельчаем в крошку.
15. Обсыпаем верх и бока слоеного торта полученной крошкой. Отправляем закусочный торт на 30-40 минут (можно и на пару часов) в холодильник.
16. Закусочный торт "Наполеон" с сыром, ветчиной и ананасом готов!
Приятного аппетита!