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Рецепт дня: клубничный торт с белым шоколадом

Рецепт дня: клубничный торт с белым шоколадом
07:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вкуснейший рецепт тортика с клубникой и шоколадом!

Ингредиенты: 

Бисквит: 

яйца куриные 6 шт.

сахар 100 г

мука 80 г

крахмал 1 ч. л.

масло сливочное 1 ст. л.

Глазурь:

  • шоколад белый 150 г
  • сливки жирные 50 г
  • ликер Amaretto 1 ч. л.

Крем:

  • шоколад белый 150 г
  • сливки 33-35% 250 мл
  • маскарпоне 250 г
  • сахарная пудра 2 ст. л.

Пропитка:

  • клубника 50 г
  • лимоны 2 ст. л.
  • ликер Amaretto ликер Amaretto
  • ликер Amaretto

Приготовление: 

Сбиваем желтки с сахарной пудрой до пышной светлой массы. Затем подмешиваем просеянную муку и хорошо перемешиваем.

Сбиваем белки в крепкую пену мягких пиков добавляем крахмал, сбиваем до твердых пиков и подмешиваем к тесту.

Форму (23 диаметр) застилаем пергаментом и смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто и кладем в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.

50 грамм клубники взбить в блендере с 2 ст. ложками сока лимона. Бисквит разрезать на 3 коржа. Сначала корж пропитать 2 ст. ложками амаретто, затем клубничной пропиткой, оставить на 30 минут.

Крем : 150 грамм шоколада растопить в сотейнике с двумя ст. ложками сливок на маленьком огне. Взбить 200 грамм сливок с 2 ст. ложками сахарной пудры. Маскарпоне размять, добавить шоколад и сливки, перемешать все до однородности.

Глазурь : 150 г шоколада растопить с 50 мл сливок и чайной ложкой амаретто. Коржи смазать кремом и полить глазурью. Торт украсить клубникой и шоколадом.

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