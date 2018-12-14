Рецепт дня: клубничный торт с белым шоколадом

Вкуснейший рецепт тортика с клубникой и шоколадом!

Ингредиенты:

Бисквит:

яйца куриные 6 шт.

сахар 100 г

мука 80 г

крахмал 1 ч. л.

масло сливочное 1 ст. л.

Глазурь:

шоколад белый 150 г

сливки жирные 50 г

ликер Amaretto 1 ч. л.

Крем:

шоколад белый 150 г

сливки 33-35% 250 мл

маскарпоне 250 г

сахарная пудра 2 ст. л.

Пропитка:

клубника 50 г

лимоны 2 ст. л.

ликер Amaretto ликер Amaretto

ликер Amaretto

Приготовление:

Сбиваем желтки с сахарной пудрой до пышной светлой массы. Затем подмешиваем просеянную муку и хорошо перемешиваем.

Сбиваем белки в крепкую пену мягких пиков добавляем крахмал, сбиваем до твердых пиков и подмешиваем к тесту.

Форму (23 диаметр) застилаем пергаментом и смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто и кладем в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.

50 грамм клубники взбить в блендере с 2 ст. ложками сока лимона. Бисквит разрезать на 3 коржа. Сначала корж пропитать 2 ст. ложками амаретто, затем клубничной пропиткой, оставить на 30 минут.

Крем : 150 грамм шоколада растопить в сотейнике с двумя ст. ложками сливок на маленьком огне. Взбить 200 грамм сливок с 2 ст. ложками сахарной пудры. Маскарпоне размять, добавить шоколад и сливки, перемешать все до однородности.

Глазурь : 150 г шоколада растопить с 50 мл сливок и чайной ложкой амаретто. Коржи смазать кремом и полить глазурью. Торт украсить клубникой и шоколадом.