Рецепт дня: постный салат из фасоли

В 2018 году Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения. Мы поделимся лучшими рецептами постных салатов из фасоли, которые подарят вам порцию полезного белка и клетчатки.
Винегрет с фасолью
Ингредиенты:
Рецепт приготовления:
Морковь, свеклу и картофель отдельно отварить. Остудить, почистить и нарезать кубиками одинакового размера.
Маринованные огурцы и очищенный лук также нарезать кубиками.
Смешать все ингредиенты, посолить и заправить растительным маслом.
Теплый салат из красной фасоли, орехов и помидоров
Ингредиенты:
Рецепт приготовления:
Красную фасоль предварительно замочить в воде на 6-8 часов, затем отварить до мягкости.
Пока варится фасоль, почистить лук, нарезать полукольцами, мелко нарезать помидоры.
Лук пассеровать в растительном масле, добавить туда помидоры. Готовить 5 минут на сильном огне.
Огонь уменьшить, добавить к луку с помидорами рубленую зелень и орехи, чеснок и специи.
Перемешать и прогреть 7 минут на маленьком огне. Когда фасоль будет готова, добавить ее к овощам, аккуратно перемешать и прогреть еще пять минут.
Салат из фасоли в мексиканском стиле
Ингредиенты:
Рецепт приготовления:
Овощи помыть и нарезать небольшими кубиками.
Смешать огурцы, перец и помидоры с кукурузой и фасолью.
Заправить маслом и лимонным соком, приправить по вкусу. По желанию можно добавить немного соуса табаско для остроты.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!