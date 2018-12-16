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Рецепт дня: постный салат из фасоли

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Рецепт дня: постный салат из фасоли
07:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Как приготовить вкусные постные салаты с фасолью: три варианта!

В 2018 году Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения. Мы поделимся лучшими рецептами постных салатов из фасоли, которые подарят вам порцию полезного белка и клетчатки.

Винегрет с фасолью

Ингредиенты:

  • 2 средние моркови
  • 1 большая свекла
  • 3 средние картофелины
  • 200 г отварной фасоли
  • 200 г маринованных огурцов
  • 1 луковица
  • растительное масло, желательно нерафинированное
  • соль

Рецепт приготовления:

Морковь, свеклу и картофель отдельно отварить. Остудить, почистить и нарезать кубиками одинакового размера.

Маринованные огурцы и очищенный лук также нарезать кубиками.

Смешать все ингредиенты, посолить и заправить растительным маслом.

Теплый салат из красной фасоли, орехов и помидоров

Ингредиенты:

  • 250 г сухой фасоли
  • 100 г грецких орехов
  • 1 средняя красная луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 2 средних помидора
  • 1 ч.л. хмели-сунели
  • 1/2 ч.л. паприки, соль по вкусу
  • зелень (кинза, петрушка)
  • растительное или оливковое масло

Рецепт приготовления:

Красную фасоль предварительно замочить в воде на 6-8 часов, затем отварить до мягкости.

Пока варится фасоль, почистить лук, нарезать полукольцами, мелко нарезать помидоры.

Лук пассеровать в растительном масле, добавить туда помидоры. Готовить 5 минут на сильном огне.

Огонь уменьшить, добавить к луку с помидорами рубленую зелень и орехи, чеснок и специи.

Перемешать и прогреть 7 минут на маленьком огне. Когда фасоль будет готова, добавить ее к овощам, аккуратно перемешать и прогреть еще пять минут.

Салат из фасоли в мексиканском стиле

Ингредиенты:

  • 3 огурца
  • 3-5 помидоров
  • 1-2 сладких перца
  • 1 банка консервированной фасоли
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 1 ст.ол. сока лимона
  • 3-4 ст.л. растительного масла
  • соль, черный перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Овощи помыть и нарезать небольшими кубиками.

Смешать огурцы, перец и помидоры с кукурузой и фасолью.

Заправить маслом и лимонным соком, приправить по вкусу. По желанию можно добавить немного соуса табаско для остроты.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

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