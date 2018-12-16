Рецепт дня: постный салат из фасоли

Как приготовить вкусные постные салаты с фасолью: три варианта!

В 2018 году Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения. Мы поделимся лучшими рецептами постных салатов из фасоли, которые подарят вам порцию полезного белка и клетчатки.

Винегрет с фасолью

Ингредиенты:

2 средние моркови

1 большая свекла

3 средние картофелины

200 г отварной фасоли

200 г маринованных огурцов

1 луковица

растительное масло, желательно нерафинированное

соль

Рецепт приготовления:

Морковь, свеклу и картофель отдельно отварить. Остудить, почистить и нарезать кубиками одинакового размера.

Маринованные огурцы и очищенный лук также нарезать кубиками.

Смешать все ингредиенты, посолить и заправить растительным маслом.

Теплый салат из красной фасоли, орехов и помидоров

Ингредиенты:

250 г сухой фасоли

100 г грецких орехов

1 средняя красная луковица

2-3 зубчика чеснока

2 средних помидора

1 ч.л. хмели-сунели

1/2 ч.л. паприки, соль по вкусу

зелень (кинза, петрушка)

растительное или оливковое масло

Рецепт приготовления:

Красную фасоль предварительно замочить в воде на 6-8 часов, затем отварить до мягкости.

Пока варится фасоль, почистить лук, нарезать полукольцами, мелко нарезать помидоры.

Лук пассеровать в растительном масле, добавить туда помидоры. Готовить 5 минут на сильном огне.

Огонь уменьшить, добавить к луку с помидорами рубленую зелень и орехи, чеснок и специи.

Перемешать и прогреть 7 минут на маленьком огне. Когда фасоль будет готова, добавить ее к овощам, аккуратно перемешать и прогреть еще пять минут.

Салат из фасоли в мексиканском стиле

Ингредиенты:

3 огурца

3-5 помидоров

1-2 сладких перца

1 банка консервированной фасоли

1 банка консервированной кукурузы

1 ст.ол. сока лимона

3-4 ст.л. растительного масла

соль, черный перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Овощи помыть и нарезать небольшими кубиками.

Смешать огурцы, перец и помидоры с кукурузой и фасолью.

Заправить маслом и лимонным соком, приправить по вкусу. По желанию можно добавить немного соуса табаско для остроты.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!