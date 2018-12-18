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Рецепт дня: медовые пряники на День Святого Николая

Рецепт дня: медовые пряники на День Святого Николая
07:39 Сегодня Телеграф

Готовим вкусный подарок на День Святого Николая 19 декабря.

Уже завтра украинцы будут отмечать День Святого Николая. Конечно, главным образом это детский праздник. Ведь, по легенде, именно Святой Николай, еще до Деда Мороза приносит деткам подарки. И один из традиционных сладких презентов - это медовые пряники.

Ингредиенты

  • Мед 600 г.
  • Мука 450 г.
  • Яйцо 3 шт.
  • Сода 4 г.
  • Уксус 12 г.

Приготовление

Уксусом гасим соду. Замешиваем тесто из всех компонентов. Раскладываваем по силиконовым формам для пряников, причем не до краев, а примерно на 2/3 формы. Выпекаем при температуре 165 градусов около 20-25 минут.

Время выпечки будет зависеть от толщины теста, чем она больше - тем дольше пряники пекутся. Готовность можно определить при помощи воткнутой и вытянутой шпажки: если она чистая, то пряник готов.

Украсить готовую выпечку можно по своему желанию, например, посыпав сахарной пудрой или смазав сахарной глазурью.

Приятного аппетита!

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