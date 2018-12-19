Скачать
Среда, 19.12.2018
Порошенко предостерег радикалов от захватов храмов
Порошенко предостерег радикалов от захватов храмов
Итоги 18 декабря: разделение ГФС, транш МВФ и что ждет храмы УПЦ МП
Итоги 18 декабря: разделение ГФС, транш МВФ и что ждет храмы УПЦ МП
Зинченко вывел Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги
Зинченко вывел Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи

Рецепт дня: медовые кексы

Рецепт дня: медовые кексы
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Мягкие кексы с ароматом и вкусом меда, очень быстро делаются и быстро съедаются!

Потрясающий рецепт постных медовых кексов. Очень быстро и легко делаются и получаются настолько мягкими, с чудесным медовым ароматом и вкусом, что даже не верится, что кексы постные. К тому же, как оказалось, это же самое тесто с небольшими изменениями можно использовать и для другой выпечки.

Медовые кексы

Ингредиенты:

  • Вода - 250 мл
  • Мед - 2 столовые ложки
  • Сахар - ½ стакана
  • Растительное масло - ½ стакана
  • Пшеничная мука - 2 стакана
  • Соль - щепотка
  • Сода - 1,5 чайные ложки
  • Изюм - по вкусу
  • Горький шоколад - по вкусу
  • Сладкая кокосовая стружка - по вкусу

Приготовление:

1. Для начала вскипятим воду. Вода обязательно должна быть кипяченой. Остужаем так, чтобы она была горячей, а не кипятком.

2. В глубокую миску выливаем воду, добавляем мед, сахар, щепотку соли и растительное масло (без запаха, очень важно!). Тщательно размешиваем до однородной массы.

3. Муку просеиваем. Смешиваем с содой. Добавляем к нашей жидкой однородной массе и взбиваем вилкой или венчиком до исчезновения комочков.(Важно:клейковина муки у всех разная,у меня ушло примерно 2 стакана, это не полных 2 стакана, не всыпайте сразу всю муку, тесто должно быть льющимся, жиже чем на тесто на оладьи).

4. По желанию можно усовершенствовать его,добавив по вкусу сухофрукты, орехи или еще чего-нибудь по вкусу. Я добавила 3 горсти изюма.

5. Разливаем по формочкам, примерно на 2/3 высоты, кексы поднимутся. Выпекаем в разогретой духовке 200С около 10 -20 минут. Вы сразу увидите готовность: кексы приобретут коричнево-золистый цвет.

6. На этом кексы готовы. Можно подавать и так. Но я приготовила отдельно помадку: на водяной бане растопила пол плитки горького шоколада с небольшим количеством воды. Хорошо перемешала. Каждый кекс макала в эту помадку и в кокосовую стружку. Вкус изумительный,съедается сразу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепт, Мед, Сладости, Выпечка, Кексы, Рецепт дня, Медовые кексы, Постные медовые кексы.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 День зимнего солнцестояния 2018: что нужно знать о природном явлении
04 Отопление для херсонцев подорожает на 25%
05 "Подарок Святого Николая": Президент присоединился к акции для участников АТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Король Бельгии не принял решение по отстранению премьера страны от должности
Король Бельгии не принял решение по отставке премьера
Евро продолжает дорожать: НБУ опубликовал курс валют на 19 декабря
Евро продолжает дорожать: НБУ опубликовал курс валют на 19 декабря
День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь