Рецепт дня: медовые кексы

Мягкие кексы с ароматом и вкусом меда, очень быстро делаются и быстро съедаются!

Потрясающий рецепт постных медовых кексов. Очень быстро и легко делаются и получаются настолько мягкими, с чудесным медовым ароматом и вкусом, что даже не верится, что кексы постные. К тому же, как оказалось, это же самое тесто с небольшими изменениями можно использовать и для другой выпечки.

Медовые кексы

Ингредиенты:

Вода - 250 мл

Мед - 2 столовые ложки

Сахар - ½ стакана

Растительное масло - ½ стакана

Пшеничная мука - 2 стакана

Соль - щепотка

Сода - 1,5 чайные ложки

Изюм - по вкусу

Горький шоколад - по вкусу

Сладкая кокосовая стружка - по вкусу

Приготовление:

1. Для начала вскипятим воду. Вода обязательно должна быть кипяченой. Остужаем так, чтобы она была горячей, а не кипятком.

2. В глубокую миску выливаем воду, добавляем мед, сахар, щепотку соли и растительное масло (без запаха, очень важно!). Тщательно размешиваем до однородной массы.

3. Муку просеиваем. Смешиваем с содой. Добавляем к нашей жидкой однородной массе и взбиваем вилкой или венчиком до исчезновения комочков.(Важно:клейковина муки у всех разная,у меня ушло примерно 2 стакана, это не полных 2 стакана, не всыпайте сразу всю муку, тесто должно быть льющимся, жиже чем на тесто на оладьи).

4. По желанию можно усовершенствовать его,добавив по вкусу сухофрукты, орехи или еще чего-нибудь по вкусу. Я добавила 3 горсти изюма.

5. Разливаем по формочкам, примерно на 2/3 высоты, кексы поднимутся. Выпекаем в разогретой духовке 200С около 10 -20 минут. Вы сразу увидите готовность: кексы приобретут коричнево-золистый цвет.

6. На этом кексы готовы. Можно подавать и так. Но я приготовила отдельно помадку: на водяной бане растопила пол плитки горького шоколада с небольшим количеством воды. Хорошо перемешала. Каждый кекс макала в эту помадку и в кокосовую стружку. Вкус изумительный,съедается сразу.