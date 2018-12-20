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Рецепт дня: рождественский штоллен с орехами и сухофруктами

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Рецепт дня: рождественский штоллен с орехами и сухофруктами
07:59 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Этот кекс с насыщенным вкусом специй и сухофруктов считается главной выпечкой европейских рождественских праздников.

Сегодня приготовим очень вкусный ароматный рождественский штоллен. Его можно приготовить заранее и на Hождество поставить на стол.

Ингридиенты

  • мука пшеничная 500 г
  • сухофрукты 250 г
  • молоко 200 мл
  • масло сливочное 150 г
  • сахар 150 г
  • орехи 50 г
  • ром 50 мл
  • яйца куриные 2 шт.
  • сахар ванильный 1 ст.л.
  • имбирь молотый 1.5 ч.л.
  • корица молотая 1.5 ч.л.
  • дрожжи сухие 1 ч.л.
  • мускатный орех ½ ч.л.
  • цедра
  • соль

Для украшения

  • масло сливочное 50 г
  • сахарная пудра 100 г

Приготовление

1 Для начала сухофрукты (у меня изюм), замочим в алкоголе (у меня ром), добавим цедру мандарина (можно лимона, апельсина). Оставим на 2 часа, периодически помешиваем.

2 В миску всыпаем просеянную муку, добавляем сахар, дрожжи, соль и специи. Перемешиваем. В отдельной миске смешиваем 2 яйца, теплое молоко и сливочное масло комнатной температуры. Частями вмешиваем муку. И оставляем тесто на 2 часа в теплом месте.

3 Ввести яйцо, опару, орехи, сухофрукты и замесить тесто. Тщательно вымесить. Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 30 минут.

4 Подошедшее тесто еще раз хорошо вымесить и раскатать в прямоугольник, поверх выложить марципановую массу. 

5 Половину штоллена скатать в валик, а вторую половину сложить пополам. Марципан должен оказаться внутри. Смочить на стыке края теста водой и прижать.

6 Перевернуть штоллен швом вниз на противень и выпекать в предварительно нагретой до 180 градусов духовке 40 минут. Если пирог начнет подгорать, можно накрыть его фольгой или пергаментной бумагой. Вынуть и остудить. Посыпать сахарной пудрой.

7 Штоллен рекомендуется разрезать после полного остывания.

8 При разрезе виден волнистый марципановый узор, который получается в результате описанного выше двойного складывания.

Приятного аппетита!

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