Рецепт дня: рождественский штоллен с орехами и сухофруктами

Сегодня приготовим очень вкусный ароматный рождественский штоллен. Его можно приготовить заранее и на Hождество поставить на стол.
Ингридиенты
Для украшения
Приготовление
1 Для начала сухофрукты (у меня изюм), замочим в алкоголе (у меня ром), добавим цедру мандарина (можно лимона, апельсина). Оставим на 2 часа, периодически помешиваем.
2 В миску всыпаем просеянную муку, добавляем сахар, дрожжи, соль и специи. Перемешиваем. В отдельной миске смешиваем 2 яйца, теплое молоко и сливочное масло комнатной температуры. Частями вмешиваем муку. И оставляем тесто на 2 часа в теплом месте.
3 Ввести яйцо, опару, орехи, сухофрукты и замесить тесто. Тщательно вымесить. Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 30 минут.
4 Подошедшее тесто еще раз хорошо вымесить и раскатать в прямоугольник, поверх выложить марципановую массу.
5 Половину штоллена скатать в валик, а вторую половину сложить пополам. Марципан должен оказаться внутри. Смочить на стыке края теста водой и прижать.
6 Перевернуть штоллен швом вниз на противень и выпекать в предварительно нагретой до 180 градусов духовке 40 минут. Если пирог начнет подгорать, можно накрыть его фольгой или пергаментной бумагой. Вынуть и остудить. Посыпать сахарной пудрой.
7 Штоллен рекомендуется разрезать после полного остывания.
8 При разрезе виден волнистый марципановый узор, который получается в результате описанного выше двойного складывания.
Приятного аппетита!