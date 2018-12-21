Рецепт дня: жульен в блинных мешочках

Готовим блинные мешочки с жульеном из курицы и грибов. Блинные мешочки станут отличной альтернативой классическим блинам и займут почетное место на вашем праздничном столе.
Ингредиенты:
Для блинов:
Для жульена:
Приготовление:
Замешиваем тесто и жарим тонкие блинчики. Готовые блины откложим в сторону и начнем заниматься приготовлением жульена для блинных мешочков. Очищаем и нарезаем репчатый лук. Обжариваем его на растительном масле до прозрачности.
Куриное филе нарезаем на кусочки и добавляем к луку. Слегка обжариваем со всех сторон.
Мелко нарезаем шампиньоны и добавляем в сковороду. Обжариваем грибы периодически помешивая.
Насыпаем в сквороду муку, перемешиваем и жарим 1 минуту.
Далее добавляем сметану, перемешиваем и доводим до кипения. Вливаем в сковороду сливки. Периодически помешивая доводим до нужной консистенции. Жульен не должен быть слишком жидким. В противном случае начинка будет выливаться из блинчиков.
Готовый жульен из курицы посыпаем тертым сыром, перемешиваем и снимаем с огня.
Начиняем блины начинкой. На середину блина выкладываем жульен, затем заворачиваем блин в форме мешочка и перевязываем его сверху веточкой зелени. ( Можно использовать зеленый лук, веточки укропа или петрушки.)
На этом все. Блинные мешочки с жульеном готовы можно подавать к столу.
Приятного аппетита!