Рецепт дня: жульен в блинных мешочках

Необычная подача блинов и жульена приятно удивит ваших гостей.

Готовим блинные мешочки с жульеном из курицы и грибов. Блинные мешочки станут отличной альтернативой классическим блинам и займут почетное место на вашем праздничном столе.

Ингредиенты:

Для блинов:

Мука – 2 стаканаготовим блинные мешочки

Яйцо – 3 шт

Молоко – 0,5 л

Сахар – 1 ст.л

Растительное масло

Для жульена:

Мясо курицы – 350 гр

Грибы – 300 гр

Сливки – 250 гр

Сметана – 200 гр

Сыр – 150 гр

Соль, перец

Растительное масло

Приготовление:

Замешиваем тесто и жарим тонкие блинчики. Готовые блины откложим в сторону и начнем заниматься приготовлением жульена для блинных мешочков. Очищаем и нарезаем репчатый лук. Обжариваем его на растительном масле до прозрачности.

Куриное филе нарезаем на кусочки и добавляем к луку. Слегка обжариваем со всех сторон.

Мелко нарезаем шампиньоны и добавляем в сковороду. Обжариваем грибы периодически помешивая.

Насыпаем в сквороду муку, перемешиваем и жарим 1 минуту.

Далее добавляем сметану, перемешиваем и доводим до кипения. Вливаем в сковороду сливки. Периодически помешивая доводим до нужной консистенции. Жульен не должен быть слишком жидким. В противном случае начинка будет выливаться из блинчиков.

Готовый жульен из курицы посыпаем тертым сыром, перемешиваем и снимаем с огня.

Начиняем блины начинкой. На середину блина выкладываем жульен, затем заворачиваем блин в форме мешочка и перевязываем его сверху веточкой зелени. ( Можно использовать зеленый лук, веточки укропа или петрушки.)

На этом все. Блинные мешочки с жульеном готовы можно подавать к столу.

Приятного аппетита!