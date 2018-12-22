Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами

Очень простой в приготовлении рецепт жульена, который готовится в булочках и получается очень вкусным и праздничным. Такой жульен можно подать на стол в любой праздник или в обычный день и лакомиться вкусным блюдом. Булочки для этого жульена рекомендуются небольшие. Лучше всего булочки со злаками, в результате запекания они получились нежными и хрустящими одновременно.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Курицу отвариваем минут 20–25, режем на маленькие кусочки.
2. Грибы тоже режем, но только сырые.
3. Мелко нарезаем луковицу и обжариваем на растительном масле (в идеале оливковом) до золотистого цвета, туда же добавляем грибы. Жарим, пока не испарится вся жидкость.
4. Добавляем курицу и перемешиваем.
5. На сухой сковороде жарим муку до золотистого цвета, добавляем сметану (можно еще чуть-чуть молока, майонеза), перемешиваем, чтобы не было комочков. Солим, перчим.
6. Соус добавляем в ранее приготовленную смесь курицы-грибов-лука. Перемешиваем, раскладываем в кокотницы. Если их нет, то можно в глиняные горшочки или в обычную жаропрочную сковороду.
7. На крупную терку трем сыр и посыпаем сверху. Запекаем в духовке при 180 градусах до золотистой корочки.