Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами

Вкусный жюльен с курицей и грибами под твердым сыром для любого застолья.

Очень простой в приготовлении рецепт жульена, который готовится в булочках и получается очень вкусным и праздничным. Такой жульен можно подать на стол в любой праздник или в обычный день и лакомиться вкусным блюдом. Булочки для этого жульена рекомендуются небольшие. Лучше всего булочки со злаками, в результате запекания они получились нежными и хрустящими одновременно.

Жюльен с курицей и грибами

Ингредиенты:

Филе куриной грудки - 500 г

Сыр - 100 г

Шампиньоны - 500 г

Лук репчатый - 1 штука

Сметана - 2 столовые ложки

Пшеничная мука - 2 столовые ложки

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Специи

Приготовление:

1. Курицу отвариваем минут 20–25, режем на маленькие кусочки.

2. Грибы тоже режем, но только сырые.

3. Мелко нарезаем луковицу и обжариваем на растительном масле (в идеале оливковом) до золотистого цвета, туда же добавляем грибы. Жарим, пока не испарится вся жидкость.

4. Добавляем курицу и перемешиваем.

5. На сухой сковороде жарим муку до золотистого цвета, добавляем сметану (можно еще чуть-чуть молока, майонеза), перемешиваем, чтобы не было комочков. Солим, перчим.

6. Соус добавляем в ранее приготовленную смесь курицы-грибов-лука. Перемешиваем, раскладываем в кокотницы. Если их нет, то можно в глиняные горшочки или в обычную жаропрочную сковороду.

7. На крупную терку трем сыр и посыпаем сверху. Запекаем в духовке при 180 градусах до золотистой корочки.