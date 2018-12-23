Рецепт дня: сырный суп с курицей и гренками

Сырный суп — жидкое блюдо, распространённое во многих европейских странах. Для его приготовления используют самые различные сорта сыров — от твердых или полутвердых, до плавленых и сливочных. Предлагаем вашему вниманию рецепт сырного супа с куриным филе и плавленым сыром — нежного и вкусного блюда, при этом простого в приготовлении.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В кастрюлю на 3 литра положить мясо и налить воды. Как только бульон начнет кипеть, добавить 1 чайную ложку соли, пару горошков душистого перца и черного, 2–3 листика лаврового листа. Варить от момента закипания 20 минут. Затем мясо вынуть.
2. Картофель почистить и нарезать кубиками. Лук нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Мясо порезать небольшими кусочками. Плавленый сыр (если в виде брусочка) натереть на терке или порезать кубиками.
3. В кипящий бульон добавить картофель. С момента закипания 5–7 минут.
4. В это время сделать слабую зажарку на сливочном масле. Сначала положить лук, затем морковь. Слегка посолить и поперчить. Готовую зажарку добавить в суп и варить еще 5–7 минут.
5. Затем добавить порезанное мясо. Варить 3–4 минуты, добавить плавленый сыр, хорошенько помешать и выключить огонь.
6. Перед подачей посыпать зеленью. По желанию подавать с гренками.