Рецепт дня: сырный суп с курицей и гренками

Простой рецепт вкусного и сытного сырного супа с очень нежным вкусом.

Сырный суп — жидкое блюдо, распространённое во многих европейских странах. Для его приготовления используют самые различные сорта сыров — от твердых или полутвердых, до плавленых и сливочных. Предлагаем вашему вниманию рецепт сырного супа с куриным филе и плавленым сыром — нежного и вкусного блюда, при этом простого в приготовлении.

Сырный суп с курицей и гренками

Ингредиенты:

Куриное филе - 500 г

Плавленый сыр - 200 г

Картофель - 400 г

Лук - 150 г

Морковь - 180 г

Сливочное масло - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Зелень - по вкусу

Лавровый лист - 3 штуки

Гренки - по вкусу

Черный перец горошком - 2 штуки

Приготовление:

1. В кастрюлю на 3 литра положить мясо и налить воды. Как только бульон начнет кипеть, добавить 1 чайную ложку соли, пару горошков душистого перца и черного, 2–3 листика лаврового листа. Варить от момента закипания 20 минут. Затем мясо вынуть.

2. Картофель почистить и нарезать кубиками. Лук нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Мясо порезать небольшими кусочками. Плавленый сыр (если в виде брусочка) натереть на терке или порезать кубиками.

3. В кипящий бульон добавить картофель. С момента закипания 5–7 минут.

4. В это время сделать слабую зажарку на сливочном масле. Сначала положить лук, затем морковь. Слегка посолить и поперчить. Готовую зажарку добавить в суп и варить еще 5–7 минут.

5. Затем добавить порезанное мясо. Варить 3–4 минуты, добавить плавленый сыр, хорошенько помешать и выключить огонь.

6. Перед подачей посыпать зеленью. По желанию подавать с гренками.